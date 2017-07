Jak policie ve čtvrtek uvedla, muž se trestné činnosti dopouštěl od ledna. Dvaapadesátiletému muži měl vyhrožovat napadením, pokud pro něj nebude pracovat a dělat to, co po něm bude chtít. Bližší informace policie nesdělila.

„To u poškozeného vzbudilo důvodnou obavu o zdraví a život, poté se schovával a pokusil se dokonce spáchat sebevraždu,“ uvedl mluvčí policie Daniel Dvořák.

V dalším případě si za svou oběť vybral 49letého muže, po němž požadoval totéž, aby tak splatil svůj dluh.

„Následně na pokyn obviněného mělo několik osob poškozeného napadnout, a to pěstmi, kopy a různými nástroji, do hlavy i těla, až poškozený upadl do bezvědomí,“ konstatoval Dvořák, aniž by zveřejnil další informace k ostatním osobám.

Napadený utrpěl mimo jiné i tříštivou zlomeninu lokte, což si vyžádalo ošetření v nemocnici.

Muž byl obviněn z trestných činů vydírání a pokusu o těžké ublížení na zdraví. Hrozí mu až deset let ve vězení. Soudce bude rozhodovat o jeho vzetí do vazby.