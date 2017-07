Podle obžaloby měl Martin Malý na začátku loňského září požádat Vlastimila Soukupa, aby za peníze zajistil napadení poškozeného. Měla mu být dána „lekce“ kvůli jeho bývalé přítelkyni. Soukup se podle spisu v Rumburku sešel s obžalovaným Tomášem Robelem, kterého požádal, aby za finanční odměnu zajistil napadení poškozeného a upřesnil mu čas a místo, kde by k napadení mělo dojít. Robel měl poté s nabídkou oslovit spoluobžalované Radka Volka a Martina Zajíčka, kteří s ní souhlasili.

Zajíček Robela a Volka 14. září odvezl do obce Rybniště, kde později napadený muž v lese pracoval v bagru na stavbě cyklostezky. Robel poškozenému hrozil baseballovou pálkou, ten ho ale srazil lžící bagru.

Šel jsem tam jenom rozbít bagr, nikomu bych neublížil. obžalovaný Robel

„Načež Radek Volek přinesenou kovovou tyčí rozbil skleněné výplně u bagru a poté, kdy poškozený od bagru utíkal, doběhl jej obviněný Tomáš Robel a se slovy ,teď se posereš‘ jej fyzicky napadl baseballovou pálkou do oblasti těla a především hlavy,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Letáčková.

Měl dostat peníze



K napadení se měl připojit Volek. Oba měli po pádu poškozeného na zem pokračovat v jeho bití. Pak mu sebrali i telefony. Napadený muž utrpěl otřes mozku, řadu pohmožděnin, zlomeninu spánkové kosti i tržné rány. U bagru ho našel ležet jeho zaměstnavatel. Ve vážném stavu skončil v ústecké Masarykově nemocnici, problémy má prý dodnes.

Většina obžalovaných odmítla před soudem vypovídat. Malý o přestávce soudního jednání vyloučil, že by nějaké napadení inicioval. Vypovídal jen Robel, který řekl, že jen udeřil do lžíce bagru. „Šel jsem tam jenom rozbít bagr, nikomu bych neublížil,“ vypověděl Robel s tím, že měl za to, že jde o záležitost Volka zřejmě kvůli penězům. Volek jen připustil, že byl přítomen rozbití okna u bagru. „Já jsem ho ale určitě neudeřil,“ uvedl.

Robel měl podle obžaloby z prostředků Martina Malého dostat částku ve výši 50 až 70 tisíc korun. Z ní měl dát Volkovi částku 25 tisíc a Zajíčkovi částku 10 tisíc korun.

Poškozený u soudu uvedl, že Malého znal. Nastěhoval se k ženě, která byla jeho (poškozeného) dřívější přítelkyní. „Řekl mi, že k ní jezdit nebudu, že tam jezdí on,“ uvedl. Že pracuje v lese na stavbě cyklostezky, řekl prý Malému a za čtyři dny nato přišlo napadení. „Myslím, že k mému napadení došlo kvůli žárlivosti pana Malého,“ dodal.

Soudní jednání je naplánované do pátku, zatím není jasné, kdy padne rozsudek.