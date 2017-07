Šestadvacetiletého muže chtěla hlídka zkontrolovat v Jilemnického ulici. Jenže ten se rozhodl ujet.

„Hlídka se zapnutými majáky auto pronásledovala a z Husovic se postupně přes Dukelskou třídu a Tomkovo náměstí, kde projel křižovatkou na červenou, dostala postupně až do židenické Svatoplukovy ulice, odkud řidič pokračoval směrem do Komárova. Tam však nezvládl odbočovací manévr do Hodonínské ulice, kam chtěl vjet zákazem vjezdu, a naboural do výměníkové stanice,“ popsal mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Ani po havárii to mladý muž nemínil vzdát a začal utíkat.

„Běžeckému tempu hlídky ale nestačil. Strážníci ho tak zastavili s použitím síly, zaklekli ho k zemi a spoutali. Důvod ujíždění zjistili za okamžik při ověřování osobních údajů. Mladý muž měl zakázané řízení, a navíc byl celostátně hledaný policií. Její hlídce ho tedy předali pro podezření z trestného činu,“ dodal mluvčí.