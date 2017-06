Policie zadržela čtveřici v polovině června v Praze. Organizovaná skupina podle mluvčího centrály Jaroslava Ibeheje převáděla lidi od května 2015 za 500 až 1000 eur (13 500 až 27 000 korun) za osobu. Kolik lidí celkem měli zadržení muži dopravit do Německa, centrála neuvedla.

„Skupina organizovala převozy nelegálních migrantů z výchozích zemí Sýrie a Afghánistánu přes území Maďarska, Slovenska a České republiky do cílové země, kterou byla Spolková republika Německo,“ konstatoval Ibehej.

Čtveřice byla obviněna ze zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Trestní zákoník za to stanoví až osm let za mřížemi. Okresní soud v Lounech vzal Egypťana do vazby.

Akce se však netýkala jen České republiky, spolupracovali na ní také policisté z Rakouska, Německa, Slovenska a Maďarska.