Rozsudek ale zatím není pravomocný. Odsouzená žena se odvolala ještě v jednací síni. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Žena své těhotenství tajila. Vysvětlovala to tím, že dítě by jí bylo překážkou jak ve studiu, tak i v dalším vztahu s přítelem a v pohodlném životě vůbec. Při svém výslechu navíc tvrdila, že se dítě narodilo mrtvé.

„Tímto jejím tvrzením jsme se zabývali velmi podrobně. Nakonec byla obžalovaná uznána vinnou v souladu s podanou obžalobou. Máme za to, že se její slova podařilo vyvrátit jak na základě znaleckých posudků, tak na základě důkazů pořízených na místě činu, zejména biologických stop. Není žádných pochybností, že dítě se narodilo živé,“ řekl soudce Martin Kaňok.

Mrtvé dítě schovávala ve skříni



Tragédie se odehrála 11. října v nočních hodinách v jednom z rodinných domů ve Frýdlantu nad Ostravicí. Žena své těhotenství tajila před svým okolím a otázky na to, proč jí roste bříško, odbývala odkazem na problémy se štítnou žlázou. Dítě porodila v ústraní koupelny do vody, kde se nejspíš utopilo.

„Tělíčko pak zabalila do ručníku, následně do dvou igelitových tašek a uložila do kufru, který uložila v šatní skříni jednoho z pokojů,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Holčičku našli její blízcí až po bezmála třech týdnech, když již bylo tělíčko v pokročilém stadiu rozkladu. Na dotaz, proč své těhotenství tajila, řekla, že by pro ni představovalo velké komplikace. „Chtěla jsem dodělat školu a také jsem měla obavy z reakce přítele. Nemusel by mi věřit, že to mám zrovna s ním,“ řekla kriminalistům.