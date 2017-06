Caturjan se podle obžaloby téměř přesně před rokem sešel se svými dvěma muži poblíž obchodního centra na jihozápadním okraji Prahy.

Po chvilce ze zatím neznámých důvodů nejprve dvakrát vystřelil z nelegálně držené pistole ráže 9 mm na o dvanáct let mladšího Elvise N. Netrefil ho a Elvis N. z místa okamžitě utekl.

Caturjan se pak podle žalobce otočil a z bezprostřední blízkosti minimálně šestkrát vypálil na Gagika T., kterému tím způsobil mimo jiné zlomeninu krčku stehenní kosti, zranění bérce, lopatky nebo ruky. Následně z místa útoku utekl. Gagikovi T. zachránila život přivolaná záchranka. Po Caturjanovi od té doby policie marně pátrá.

Protože v jeho domě v Karlštejně na Berounsku našli policisté stovky nábojů různých ráží a dva zásobníky, je Caturjan obžalovaný také z nedovoleného ozbrojování.

K soudu byli na středeční jednání předvolaní jak Elvis N., tak Gagik T., příliš světla do případu ovšem nevnesli. Elvis N. odmítl vypovídat, aby si nezpůsobil trestní stíhání, uvedl jen, že se jako poškozený necítí.

Postřelený muž si nic nepamatuje



Prostřílený Gagik T. vypovídat neodmítl, kvůli zranění si prý ale v podstatě nic nepamatuje. „Doktoři nevědí, co se děje s mojí hlavou. Hodně věcí z mého života si nepamatuju, teď se musím vyléčit a doufat, že se to vrátí,“ uvedl muž.

„Neznám důvod střelby, nevím, proč se to stalo. Nevím, kde jsem byl, s kým jsem byl a proč. To mi jen řekli v nemocnici policajti, co se stalo,“ dodal.

Dalším ze svědků byl Caturjanův soused z Karlštejna, kde obžalovaný bydlel s manželkou a dvěma dětmi. „Prohodil jsem s ním pár slov, byl to nekonfliktní člověk,“ uvedl muž.

Pokud by byl Caturjan uznán vinným a odsouzen v nepřítomnosti, mohl by si – v případě dopadení – požádat o nové projednání celého případu.