Jak Právo informovalo, požár vypukl v několikapodlažním domě, který slouží jako ubytovna. Tělo, které hasiči objevili, neslo stopy po předchozím napadení.

Krátce po požáru byl zadržen podezřelý muž. Ve čtvrtek před polednem policie oznámila, že byl obviněn z vraždy. „Dle námi zjištěných informací měli oba muži konzumovat alkohol, poté došlo ke slovní rozepři a následné fyzické potyčce,“ sdělila mluvčí policie Lenka Sikorová.

Mladí z aktérů hádky následně uchopil muž a zasadil druhému několik ran, zejména do horní části těla. Podle policie měl obviněný muž už v minulosti problémy se zákonem, a to právě kvůli násilné trestné činnosti. S policií se nyní rozhodl spolupracovat. Nyní by měl soud rozhodnout o jeho vzetí do vazby.

To, zda muž skutečně požár v ubytovně založil, aby zakryl stopy po vraždě, anebo vznikl kvůli souhře jiných okolností, zatím nebylo potvrzeno.

Podezřelého se podařilo poměrně rychle usvědčit díky záznamu z kamer, které jsou v budově instalovány.