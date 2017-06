Pfeifer měl styk s desítkami mužů, dva z nich virem HIV nakazil. Jedním z nich byl i psychicky nemocný tehdy 14letý chlapec. Pfeifer i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

Pfeifer při svém výslechu vypověděl, že prý všem svým partnerům o nemoci řekl. To ale ani jeden z nich nepotvrdil. „Žádný z poškozených nepotvrdil obhajobu, že by jim obžalovaný řekl, že je HIV pozitivní,“ řekl předseda senátu Ondřej Peřich s tím, že Pfeiferova obhajoba byla účelově lživá.

O tom, že je Pfeifer HIV pozitivní, se dozvěděl po vyšetření v září roku 2013. Přesto byl i nadále sexuálně velmi aktivní, vyhledával styky s desítkami mužů. Virem HIV se nakazili celkem tři muži, kteří se s Pfeiferem stýkali, u dvou z nich to podle obžaloby zavinil právě Pfeifer.

To, že Pfeifer vědomě šíří HIV, vyšlo najevo, když se v polovině roku 2015 na policii obrátila matka nezletilého chlapce. Policisté Pfeifera již tehdy vyslýchali, ten ale odmítl vypovídat. Krátce poté odjel do Thajska. U soudu ale popřel, že by se tam skrýval. V Thajsku byl nakonec letos v lednu vypátrán a zatčen. Poté byl deportován do České republiky a od té doby je ve vazbě.

Zdeňka Pfeifer (vpravo) při soudním slyšení u ústeckého krajského soudu.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

Po Pfeiferovi požadovali poškození jako odškodné částky v desítkách tisíc korun, mladík, kterého virem nakazil, pak téměř 1,1 miliónu korun. Soud všem odškodnění přiřknul. Původně byl Pfeifer obžalován z 27 různých skutků. Soud jich část vyloučil k samostatnému projednání.

Pfeiferovi hrozilo až 12 let vězení. U soudu mu polehčilo pouze to, že nebyl dosud trestán. Trest si má odpykat ve věznici se zvýšeným dozorem.