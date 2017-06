„Takové roky jako vrahům jste nám dali,” poznamenal Dirda při odchodu z jednací síně.

Obžalovaní vinu popírali, podle senátu krajského soudu je však důkazy usvědčující přesvědčivě. Kurková a Dirda prý věděli, že dívky jsou na útěku, věděli, kolik je jim let a že nemají kam jít. Využili jejich situace, konstatoval předseda senátu Michael Vrtek.

Na vině obžalovaných podle Vrtka nic nemění ani to, že nepoužívali násilí, že dívky se už dříve pohybovaly v rizikovém prostředí a že jejich prostituce mohla být dobrovolná. Přesto jim stát jakožto nezletilým musí poskytnout ochranu, zdůraznil Vrtek.

Dvojici hrozilo až 12 let vězení. Obžaloba navrhovala trest v dolní polovině zákonné sazby, tedy mezi pěti a osmi léty vězení.

Výdělky odevzdávaly



Třiačtyřicetiletá Kurková podle obžaloby nabídla třem nezletilým dívkám loni na jaře bydlení a stravu v pronajatém domě Brně, v němž bydlela s dvaatřicetiletým Dirdou. Dívky pak za to musely různým mužům poskytovat sexuální služby. Své výdělky odevzdávaly.

Podle obžaloby je dvojice vozila kvůli prostituci i do Vídně. Jednu z nich, sedmnáctiletou, podle spisu žena nafotila nahou a fotky vystavila na erotických stránkách, aby přilákala více klientů.

Kurková už dříve uvedla, že dívky samy požádaly, jestli by u ní mohly na nějakou dobu zůstat, za to jí nabídly příspěvek na bydlení. Věděla prý o tom, že některé z dívek se živily prostitucí už dříve, sama jim ale zákazníky nezprostředkovávala.

Do Vídně podle Kurkové jezdil její přítel nakupovat zboží, které v Česku prodávali. Při té příležitosti se s ním některé dívky někdy svezly. Co ve Vídni dělaly, o to se prý žena nestarala. Dirda ve své závěrečné řeči řekl, že dívkám nikdo nebránil, aby odešly. Popřel, že by s nimi obchodovali. Uvedl také, že nevěděl o jejich nezletilosti.