Pfeifer se o tom, že je HIV pozitivní, dozvěděl po vyšetření v září roku 2013. Přesto byl i nadále sexuálně velmi aktivní, vyhledával styk s desítkami mužů. „Opakovaně vykonal orální a anální styk s nezletilým, kterému zamlčel, že je HIV pozitivní,“ řekl u jednoho z případů v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan.

Podobných případů je v obžalobě popsáno celkem 27, často se jednalo o mladistvé chlapce. Virem HIV se nakazili celkem tři muži, u dvou z nich to podle obžaloby zavinil právě Pfeifer.

Dodržel jsem podmínky, každému jsem řekl, že jsem HIV pozitivní. obžalovaný

To, že Pfeifer vědomě šíří HIV, vyšlo najevo, když se v polovině roku 2015 na policii obrátila matka nezletilého 14letého chlapce. Ta zjistila, že její syn s mužem udržoval intimní kontakt. Pfeifer prý chlapce uplácel penězi a slibem koupě tabletu. U nezletilého pak byl skutečně vir HIV diagnostikován.

Utekl do Thajska



Policisté Pfeifera již tehdy vyslýchali, ten ale odmítl vypovídat. Na nic nečekal a odjel do Thajska. U soudu ale popřel, že by se tam skrýval. V Thajsku byl nakonec letos v lednu vypátrán a zatčen. Poté byl deportován do České republiky a od té doby je ve vazbě.

Podle žalobce Jana Pfeifer poté, co zjistil, že je HIV pozitivní, podepsal poučení a zavázal se jím řídit. Mezi pravidly je, že má svým sexuálním partnerům o nemoci říkat a používat ochranu. Pfeifer obžalobu odmítl. „Dodržel jsem podmínky, každému jsem řekl, že jsem HIV pozitivní. Když bylo potřeba, použil jsem kondom,“ vypověděl u soudu Pfeifer.

Chlapec chce milión



Řada poškozených mužů se připojila k trestnímu řízení. Požadují odškodnění většinou ve výši několika desítek tisíc. Mladík, kterého Pfeifer nakazil a dnes je mladistvý, požaduje více než jeden milión korun. Podle Pfeifera ale není možné, že by se nakazil od něj. Odmítl i to, že by chlapci pouštěl pornografii a dával mu za sex peníze.

Znalci u Pfeifera žádnou duševní chorobu ani sexuální deviaci neodhalili. Prý je ale výrazně nezdrženlivý, hlavně v sexuální oblasti.

Soudní jednání má pokračovat od středy do pátku, zatím není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.