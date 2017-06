Tomáš Březina se stal v průběhu několikaletého objasňování téměř šestimiliardového daňového úniku organizovaného zločineckého lihového gangu zlínské rodiny Březinů spolupracujícím obviněným. Mnoho let býval pravou rukou obávaného Radka Březiny. Krajský soud v Olomouci Tomáše poslal v prosinci 2015 na čtyři roky za mříže, byť mu hrozil nepodmíněný trest v rozmezí od devíti let a dvou měsíců do 13 let a čtyř měsíců. Trest snížil hluboko pod sazbu právě kvůli spolupráci s policií.

Do výše trestu prý neměli zasáhnout



Odvolací vrchní soud mu ale nepodmíněný trest zvýšil ze čtyř na šest let. A to přesto, že státní zástupce ani obhajoba Tomáše Březiny se neodvolali proti výši trestu. Zastupitelství tak učinilo jen v části rozsudku krajského soudu týkajícího se zabavení majetku. Žalobce si tak u odvolacího senátu prosadil zabavení veškerého majetku Tomáše Březiny. Zvýšení nepodmíněného trestu u spolupracujícího obviněného pokládá státní zástupce Miroslav Stoklásek za nepřiměřeně přísné.

„Zvažujeme podání podnětu ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obžalovaného Tomáše Březiny. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, který lze v jistých situacích uplatnit, pokud dojde k porušení zákona ať už ve prospěch, či neprospěch obžalovaného. Vrchní soud zasáhl do výroku o trestu, i když do tohoto nebylo podáno odvolání ze žádné strany. Jedná se o samostatný výrok, do kterého nemělo být zasahováno,“ vysvětlil.

Zvýšení trestu je podle Tomáše Březiny signálem pro další spolupracující obviněné, kteří důvěřují policii a soudům. Obdobně to vnímá i státní zastupitelství. „Je to jedna z podstatných okolností, proč jsme se rozhodli zvážit tento případný postup,“ potvrdil Stoklásek. Tomáš Březina totiž vypovídá v dalších několika desítkách lihových kauz navazujících na hlavní lihovou aféru Radka Březiny.

„Rozsudek vnímám stále jako velmi nespravedlivý. Navíc nebyl vůbec logicky odůvodněný. Chápu, že ani státnímu zastupitelství se to nelíbí,“ řekl Právu Tomáš Březina. Na otázku, zda přestane spolupracovat, pokud mu výše nynějšího trestu, který je pravomocný, zůstane šestiletá, odpověděl: „Pevně věřím, že to tak nezůstane. Většině lidí z hlavní kauzy byly tresty sníženy a byla snížena celková škoda, jen mně byly dva tresty (majetek i vězení – pozn. red.) přitíženy,“ dodal Březina.

Zabaví mu majetek



Soud rozhodl o zabavení veškerého majetku Tomáše Březiny. Podle jeho slov jde o vystavované směnky na jeho jméno Radkem Březinou v hodnotě kolem 40 až 50 miliónů korun a další asi čtyři nemovitosti za dvacet miliónů.

Tomáš Březina vnímá zvýšení nepodmíněného trestu jako snahu o umlčení spolupracujícího obviněného.

„Byly to všelijaké tlaky, že za to budu odvděčený. Nevím, odkud vítr vane. Celá řada výslechů proti státní správě ještě neproběhla a může to být určitý signál, abych mlčel a dál nespolupracoval. Na policii jsem strávil tisíce hodin, a jestli tohle má být odměna, přijde mi to nefér,“ dodal.