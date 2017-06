„Řidiči jsme sdělili ve zkráceném řízení podezření z přečinu řízení pod vlivem návykové látky,“ řekla ve středu mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

„Výsledky krve ukázaly hladinu přečinu,“ dodala Johnová. Přesné číslo sice neřekla, ale její slova znamenají, že Mikeš řídil s více než jedním promile alkoholu v krvi.

Pokud by měl pod jedno promile, jednalo by se jen o přestupek s menšími tresty. Takhle starostovi hrozí zákaz řízení, peněžitý trest a také v krajním případě vězení od 6 měsíců do tří let.

Je připraven vzdát se funkce



Při nehodách nebyl naštěstí nikdo zraněn. Starosta sám po události s omluvou zveřejnil, co se stalo. Jel z ochutnávky vín v mělnické zahradnické škole k městskému úřadu. Cestou naboural do lavičky, zaparkovaného auta a také budovy úřadu.

Právu starosta přiznal, že kolizi s lavičkou a zaparkovaným autem si vůbec neuvědomil. „Vůbec jsem si neuvědomil, co dělám,“ připustil Mikeš.

„Jsem připraven vzdát se své funkce. Sám navrhnu, aby se hlasovalo o mém odvolání,“ reagoval starosta Mikeš. Zastupitelé budou jeho případné odvolání řešit na jednání 26.června.