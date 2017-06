„Nebylo žádnou náhodou, že obžalovaný poškozeného bodl, to bylo jednoznačně mířené na krk,“ odmítl odvolání Nusbaumera předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Obhájce totiž argumentoval tím, že vzhledem k podnapilosti Nusbaumer nevěděl, co dělá, ani nemohl rozpoznat, kam kamaráda trefí. Na jeho jednání měl podle obhájce vliv i samotný poškozený, který „naprosto nevhodně dehonestoval jeho osobu“.

„Pan obžalovaný si to nemusí pamatovat, nicméně v době, kdy se jednání dopustil, byl příčetný, o čemž svědčí i to, že jakmile poškozeného bodnul, tak se dal na útěk,“ dodal Hodoušek.

Stejně tak soud zamítl i odvolání státního zastupitelství, kterému přišel tříletý trest příliš mírný a požadovalo alespoň šest nebo sedm let vězení, protože jen náhodou nedošlo k horším zraněním nebo smrti.

„Po zvážení všech okolností případu jsme dospěli k závěru, že ten trest je naprosto postačující,“ uvedl Hodoušek.

Špatný fór



Incident se stal vloni v létě v Mimoni, v místním baru Bingo. Ten hojně navštěvoval Nusbaumer, v té době nezaměstnaný a bez střechy nad hlavou. Jednoho červencového večera opilý usnul na židli se zakloněnou hlavou a otevřenými ústy. Jeho kamaráda nenapadlo nic lepšího než si z kraťasů vytáhnout přirození a chvíli s ním mávat Nusbaumerovi před obličejem.

Druhý den si z něj ostatní hosté baru kvůli tomuto žertíku dělali legraci. Přimysleli si k tomu i údajné strkání penisu kamaráda do úst a ptali se ho, jestli takovou službu poskytuje ve spánku i jiným.

Po nějaké době a vypitém alkoholu mu došla trpělivost, zvedl se ze židle a se slovy „Čau z**de!“ bodl poškozeného do krku kapesním švýcarským nožíkem, s nímž si předtím hrál pod stolem. Poté se z baru pokusil utéct. Ostatní hosté ho ale zadrželi do příjezdu policie. Ta Nusbaumerovi naměřila skoro tři promile alkoholu v krvi.

Opilí byli oba



Sám Nusbaumer si prý na incident nevzpomíná. „Všechno mě to mrzí, nikdy mě nenapadlo komukoliv ublížit. Známe se od mala, kamarádíme se. Nevím, jak se to mohlo stát. Je mi to líto,“ prohlásil na závěr odvolacího jednání.

Pobodaného, který měl v krvi o něco méně promile, v nemocnici ošetřili a druhý den ho propustili. Další den šel do práce. Incident si vybavil jako plácnutí po krku, až po chvíli zjistil, že má v krku zabodnutý „švýcarák“.

U soudu se hájil tím, že známého zabít nechtěl, jen se s ním chtěl vypořádat. Podle jeho obhájce šlo spíše o ublížení na zdraví. Hodoušek tento argument ale odmítl s tím, že i když se jednalo o malý nůž, tak útočil na jednu z nejcitlivějších částí těla, a je tedy zřejmé, že se musí jednat o pokus vraždy.

Nikdy netrestaného Nusbaumera liberecký soud poslal na tři roky do vězení. Za pokus o vraždu mu hrozilo deset až osmnáct let vězení, soud ale po přihlédnutí ke všem okolnostem případu sáhl k mimořádnému snížení trestu.