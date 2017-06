Žalobkyně kapitána vinila z obecného ohrožení z nedbalosti. Tvrdí, že událost se obešla bez tragických následků jen proto, že se shodou okolností na přehradě konaly závody plachetnic. Jejich posádky pasažéry z potápějícího se přívozu zachraňovaly. „Velmi lituji toho, co se stalo. Chvátal jsem k manželce, protože ležela. A dopadlo to tak, jak to dopadlo," uvedl obžalovaný.

Událost se stala loni 30. července. Loď začala nabírat vodu, úplně se však nepotopila a pasažéři se dostali na břeh. Plavidlo smělo převážet maximálně 33 lidí, na palubě ale bylo 49 cestujících, mezi nimi i malé děti. „Chtěl bych se omluvit za to, co se stalo. Prostě jsem nespočítal lidi,” uvedl v úterý obžalovaný Václav Perk.

Kapitánovi prý při odplouvání nepřišlo nic divného. Někteří cestující však situaci popsali jinak. Podle jednoho ze svědků měla loď menší potíže už při odplouvání a kapitán ji musel odstrkovat tyčí od mola. Převozník ale u soudu tvrdil, že loď takto odpichoval běžně.

„Přišlo mi od začátku divné, že se tolik lidí na loď vejde. Přesto jsem tam vlezla, dodnes si to vyčítám," uvedla svědkyně, která v úterý při vzpomínce na plavbu ze Staré Živohoště do Nové těžko přemáhala pláč. Je prý hlavně ráda, že s sebou nevzala svého syna.

„Normálně jsem dojel zhruba doprostřed (přehrady) a pak se tam nahrnula voda,” popsal osudové okamžiky obžalovaný, který přívoz provozoval čtvrt století a žádné problémy prý nikdy neměl. Úsekem podle něj zřejmě proplula nějaká jiná loď a vznikla vlna.

„Začala cákat voda na příď. (Kapitán) zařval na lidi, aby se přesunuli dozadu. Jakmile to udělali, zadek se kompletně potopil. Lidé vyskakovali z lodi ven, začali tam plavat,” popsal dramatické chvíle jeden ze svědků, který měl s sebou na lodi i dva syny ve věku pět a devět let. Menší, který neuměl plavat, měl naštěstí na sobě nafukovací kruh.

Po nehodě se muž zachytil ve vodě jakési záchranné kostky. „Byl to stres hlavně pro toho menšího, který dodnes nechce nikam nastoupit na loď,” dodal. Cestující po zatopení paluby začali v panice opouštět loď, na které podle kriminalistů nebyl ani dostatek záchranných pomůcek.

Pomohli jachtaři



Naštěstí kolem projížděly další lodě a jejich posádky začaly lidi zachraňovat. „Jsem neplavec, takže jsem se strašně vyděsila, držela jsem se zábradlí. Myslím si, že kdyby tam nebyly ty lodě, dopadlo by to hůř,” uvedla jedna svědkyně.

„Když jsme vyskočili, tak jsem se jen dívala, kde jsou dcery a přítel. Jestli jsme všichni v pořádku a jestli to zvládneme doplavat,” zavzpomínala další poškozená. Nakonec je prý všechny zachránili jachtaři.

Cestující žádají uhrazení majetkové i nemajetkové újmy, většinou jde o částky kolem 10 000 korun – celkově asi o 400 000 korun. Přišli o fotoaparáty, boty či mobily. Obžalovaný uvedl, že je škodu ochoten uhradit. Upozornil ale na to, že bere důchod kolem 11 000 korun. Pojišťovna podle něj čeká, až bude soudní řízení ukončeno.