Do takřka neřešitelné situace postavila justice muže z Prahy, od kterého odešla přítelkyně ve třetím měsíci těhotenství. Do rodného listu totiž zapsala jiného otce, a muž tak chlapce, kterému je dnes pět let a o němž je přesvědčen, že... Celý článek Soudkyně nedala muži šanci, aby potvrdil, že má syna»