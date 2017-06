Ke srážce došlo kolem 18.30. Cyklistka narazila do stojícího automobilu, spadla na zem a zranila se. Záchranáři zjistili, že pravděpodobně neměla ochrannou přilbu.

„Utrpěla poranění hlavy a mozku, její stav se velmi rychle zhoršoval. V době zásahu zdravotnické záchranné služby upadla do bezvědomí,“ popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Na záchranu ženy vzlétl vrtulník letecké záchranné služby. „Pacientce bylo nezbytné zajistit dýchací cesty a přístrojem řízenou ventilaci. Záchranáři jí podali nitrožilně léky, infuzní roztok a připravili postiženou k přepravě do nemocnice,“ dodal mluvčí s tím, že žena byla přepravena letecky do FNO, kde ji tým leteckých záchranářů předal do péče lékařů urgentního příjmu.