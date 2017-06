Muž obviněný z vraždy nyní kriminalistům údajně tvrdí, že se cítil být ohrožen vozidlem, jehož řidič boural do zaparkovaných aut a najížděl do lidí postávajících na chodníku před panelovým domem.

„Probíhá přípravné řízení, k obhajobě obžalovaného se nemohu vyjadřovat,“ řekl v pátek Právu státní zástupce Vladimír Jan.

Neměl bych se na přání policie k případu vyjadřovat. Když ale slyším, jak ten vrah lže, musím říct, jak to doopravdy bylo. údajný svědek

Verze obžalovaného, že se střelbou pouze bránil, pobouřila rodinu, kamarády a známé oběti krvavého incidentu. „Viděl jsem na vlastní oči, jak vyšel ven před barák se zbraní a hned začal střílet. To jsem taky řekl policajtům, můžu to odpřisáhnout,“ dušoval se Právu údajný svědek, jenž nechtěl prozradit jméno.

Incident připomíná pietní místo, kam nejen rodina a známí oběti chodí zapalovat svíčky.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

„Neměl bych se na přání policie k případu vyjadřovat. Když ale slyším, jak ten vrah lže, musím říct, jak to doopravdy bylo,“ vysvětlil důvod žádosti o anonymitu.

„Nic vám k tomu neřeknu, nechte toho kluka v klidu odpočívat,“ odvětil jiný muž na dotaz Práva, co si myslí o obhajobě střelce.

Právníci se shodují, že hranice mezi nutnou obranou a zločinem je tenká a záleží na orgánech činných v trestném řízení, jak posoudí okolnosti incidentu. V tomto případě, zda obžalovaný dokáže, že se bál o vlastní život, když viděl auto najíždějící do lidí, a tudíž oprávněně použil legálně drženou zbraň. Hájit by se mohl i krajní nouzí. Nastala by v situaci, že výstřelem chtěl zastavit řidiče dodávky, aby dál neohrožoval lidi na chodníku.

Incident připomíná pietní místo, kam nejen rodina a známí oběti chodí zapalovat svíčky.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Rodina oběti vydala v pátek prostřednictvím webu romea.cz prohlášení, v němž vyzývá k zachování piety a soukromí. „Chceme věřit, že policie dělá svou práci, jak nejlépe může, a případ bude brzy objasněn. Nejrůznější spekulace, které se o případu momentálně šíří, vyšetřování nepomáhají a nám způsobují jen další bolest,“ stojí v textu.

Pozůstalí také nesouhlasí s případnými demonstracemi a dalšími protestními akcemi, které v reakci na sobotní událost někteří místní Romové údajně chystají: „Neuskuteční se pod naším jménem. Jejich organizátory vybízíme, aby projevili zemřelému úctu a od svého záměru upustili.“

Pietní místo

FOTO: Karel Otcovský, Právo

K tragédii došlo v noci na 27. května. Sedmatřicetiletý muž slyšel podle policie z ulice hluk, kde se hádali dva opilí Romové. Z okna panelového domu uviděl dodávku, jejíž řidič narážel do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku. Ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům a na auto, které právě v té chvíli projíždělo kolem něj, začal střílet. Řidiče dodávky zasáhlo několik střel a utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Střelec pak počkal na policii.

Muž se k činu přiznal, v neděli byl obviněn z vraždy a v pondělí ho chomutovský soud poslal do vazby, aby nemohl na svobodě ovlivňovat svědky. Takzvanou útěkovou vazbu soudce zamítl, přestože ji státní zástupce Jan navrhoval. Soud ale neshledal důvod, že by se obviněný mohl skrývat nebo utéct do zahraničí.