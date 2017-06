Martin G. měl podle žalobkyně na sklonku loňského léta žádat po svých třech známých, aby mu pomohli sehnat pistoli a tlumič. Tou pak prý chtěl donutit své rodiče odjet na neznámé místo kolem nebo v Ústí nad Labem, kde by měl připravené vykopané hroby.

Rodiče chtěl podle žalobkyně zastřelit a zakopat, auto pak odvézt za hranice, případně spálit. Poté údajně chtěl získat majetek rodinné firmy a dědictví, ze kterého by vyplatil svému známému Janu P. milión korun za pomoc při shánění zbraně a odstranění auta.

Jenže Jan P. všechno nahlásil na policii, která loni v říjnu Martina G. v Praze zatkla.

Jsem z křesťanské rodiny, do osmnácti jsem nevěděl, co to je alkohol nebo drogy. Martin G., obžalovaný

„Nejsem si vědom, že bych se dopustil něčeho trestného,“ zahájil svou výpověď Martin G. a začal vyprávět o svém životě. Ze střední školy prý odešel do rodinné firmy, ale záhy ho zlákal Jan P. do party, nabízel mu drogy, alkohol nebo marihuanu. „Já jsem z křesťanské rodiny, do osmnácti jsem nevěděl, co to je alkohol nebo drogy,“ řekl Martin G.

Když ho rodiče poprvé vyhodili z bytu, potloukal se podle svých slov po ulici. „Zničehonic jsme začali dělat nějaký vykrádačky s kamarádem, který jsem si odseděl,“ vzpomínal obžalovaný.

Rodina mu prý odpustila, po vypršení trestu pak prý tři a půl roku „sekal latinu“. Byť připustil, že to bylo v podstatě proto, že Jan P. také seděl.

Ten mu ale prý před nástupem do vězení dal podepsat „nějaké papíry“, z nichž se vyklubaly leasingové smlouvy a Martinovi G. tak chodily domů upomínky o dluzích. Šel prý na úřad práce, po nějaké době ale začal „dělat zas nějaké blbosti“. Navíc mu prý ublížila přítelkyně, když ho podváděla s Janem P. a ukradla sestře Martina G. plavky Armani a fotoaparát za 30 tisíc.

Potloukal se tak po republice a hledal práci. „Byl jsem takovej cestovatel Český republiky, nedokázal jsem se dostat do práce do Hradce, Kolína, Havlíčkova Brodu,“ popisoval obžalovaný.

„Obžaloba mi klade za vinu, že jsem připravoval vraždu svých rodičů. Mám důkazy, že jsem si pro sebe připravoval lepší budoucnost,“ vrátil se k obžalobě. Těmi mají být například e-maily od společnosti Amazon, kde podstoupil pohovory, s novou přítelkyní prý čeká dítě, hledal si kvůli práci byt kolem Příbrami.

„Jaký bych já měl motiv? Rodiče jsou zadlužení, mají exekuce, táta je v insolvenci... Jak já bych se dostal k firmě?“ ptal se soudu Martin G. Dědictví jsou podle něj jen dluhy.

„Mám mámu vytetovanou na srdci, přes celý prsa. Forever in my heart, mum (Navždy v mém srdci, mami). Myslíte, že bych dokázal zabít svou mámu?“ dodal.

Hráli si na kovboje



V Praze Martin G. pobýval na proseckém sídlišti, v bytě se prý scházeli, brali extázi nebo pervitin. Bavili se někdy prý s plynovou pistolí, že si „hráli na kovboje“ a někdy v té době to prý mohlo vzniknout.

„Mohlo se tam stát, že jsem řekl: Fajn, tak ty fotry zastřelíme. Možná jsem se bavil ve svý frajeřině, ale přece si nemůžete myslet, že bych žádal osmnáctiletýho kluka, aby mi sehnal tlumič?“ podivoval se. „Já si tady můžu sypat popel na hlavu, že jsem se dopustil nějakýho žvanění. Žádný právní kroky jsem k přípravě vraždy neučinil, byla to fantasmagorie a ne realita,“ dodal.

Stejně tak odmítl shánění pistole. „Při vaší praxi, paní soudkyně, určitě jste tu měla přípravy vraždy, který by nebyly tak dětinský, jako že byste si chtěla nechat sehnat zbraň od osmnáctiletýho kluka z třetího ročníku policejní akademie,“ prohlásil směrem k senátu Martin G.

Za vším je prý Jan P., který ho prý chce zničit. Obžalovanému prý půjčoval auto, aby se projel, jen aby si mohl „užívat s jeho přítelkyní“. Nebo prý zařizoval fiktivní půjčky na jeho expřítelkyni a následně ji udal.

„Vážený soude, já jsem společenský typ, mám rád všechny, a ne zbraně a násilí. Mám rád lásku, objímání, a ne nějaký přestřelky, zabíjení,“ zakončil obžalovaný.