Útočník osmačtyřicetiletého muže napadl v ulicích Šumperka dvakrát. Bezdomovci zlomil několik žeber a způsobil mu krvácení do mozku. Neměl k tomu žádný důvod.

Obžalovanému hrozila sazba od pěti do 12 let. Křupka byl v minulosti již čtyřikrát odsouzen, ale dosud šlo o podmíněné tresty či veřejně prospěšné práce. Podle mluvčího soudu Vladimíra Lichnovského soud přihlédl mimo jiné i k jeho nízkému věku.

„Podle našeho názoru je třeba dát mu ještě určitou šanci k nápravě,” uvedl Lichnovský. Soudci však zároveň jeho jednání, kdy bezdůvodně brutálně napadl neznámého člověka na ulici, odsoudili. „Jeho jednání je z lidského hlediska odpudivé. Napadnout opilého bezdomovce jen z potřeby si bouchnout nemůžeme akceptovat. Kopat do bezvládně ležícího člověka je morálně zvrhlé,” uvedl předseda senátu Jaroslav Holubec.

Chtěl nejprve cigaretu



Proti původnímu rozsudku se odvolal obhájce. Požadoval, aby soud čin překvalifikoval na ublížení na zdraví, kde by mladíkovi hrozila mírnější sazba. Žádal také zařazení do mírnějšího typu věznice. „Soud dostatečně nevyhodnotil polehčující okolnosti,” uvedl obhájce.

Křupka se před soudem hájil, že trest, který si nyní odpykává za předchozí odsouzení, zvládá bez problému. Naopak žalobce považoval trest za zcela namístě. „Předchozí tresty po něm sklouzly bez efektu, pokračuje ve své orientaci pro kriminalitu,” uvedl žalobce Marián Kollár.

Napadení se odehrálo předloni v listopadu postupně ve dvou šumperských ulicích. Obžalovaný muže nejprve v ulici 17. listopadu požádal o cigaretu, poté jej udeřil pěstí do obličeje, a když muž spadl na zem, razantně jej ještě několikrát udeřil pěstí do obličeje. Na bezdomovce si poté mladý muž počkal v Jeremenkově ulici, kde ho znovu napadl. Poté, co spadl na zem, jej opakovaně kopal a pak odešel. Bezdomovec, který městem pouze projížděl, byl v nemocnici v Šumperku a poté v léčebně pro dlouhodobě nemocné.