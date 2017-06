Lokaj nikdy nepracoval. Jezdil však v luxusních vozech, nosil nejmódnější značkové oblečení a létal po celém světě. „Když slyším státní zástupkyni číst obžalobu, neposlouchá se mi to zrovna dobře. Teď už vím, že jsou i jiné hodnoty než jen peníze. Doufám, že dostanu šanci to napravit,“ řekl Lokaj na začátku své výpovědi.

Přiznal, že chtěl žít lepší život. „Hodně jsem utrácel. Půjčování aut, nákupy, cestování po světě. Prostě běžný nadstandardní život. Líbilo se mi to. Choval jsem se jako člověk, který má prachy,“ vypovídal dále muž.

Dostat se k penězům nebylo prý vůbec složité. „Stačilo říci, že mám možnost výhodně koupit nějakou nemovitost s tím, že ji přeprodám se ziskem. Požádal jsem pak přítelkyni o půjčku. Aby mi věřily, předkládal jsem jim falešné výpisy z katastru, smyšlené smlouvy, fiktivní faktury nebo vymyšlenou e-mailovou korespondenci s právníky. Když jsem peníze dostal, vymyslel jsem si výmluvu, proč je nemohu vrátit. Držel jsem ji stále v naději, že peníze vrátím,“ řekl Lokaj.

Ze začátku to šlo lépe



Přemlouvat ženy k půjčce prý ani nemusel. „Ze začátku to bylo jednodušší, se všemi jsem měl vztah, milovaly mě, šlo to lépe. Pak už to bylo horší, musel jsem více dokazovat a vymýšlet věci, abych ty peníze dostal,“ uvedl dále obžalovaný muž.

Pronajal si byt v Praze a všem včetně vlastní rodiny tvrdil, že si vydělává jako hráč a trenér golfu. Během své výpovědi se snažil přesvědčit senát, že už je jiný člověk. „Dostal jsem se na šikmou plochu a bylo to špatně. Choval jsem se opravdu jako debil, nejraději bych dal sám sobě do držky. Všechno jsem ale přehodnotil a zjistil jsem, že jde žít i jinak než ve lžích a bát se, co kdy jsem komu řekl,“ prohlásil Lokaj.

Od letošního února prý bydlí s přítelkyní a dvěma jejími dětmi. „Učím se s nimi. Snažím se o normální rodinný život,“ dodal s tím, že by rád pracoval a podle možností vše vrátil do poslední koruny.

Vědomě je prý okrádal

Jedna z poškozených Iva K. před soudem označila Lokaje za odporného a zákeřného člověka. „Nikdy v životě od něj žádné peníze zpátky neuvidím. Co už jsem slyšela slibů, ale žádný skutek. Okrádal naprosto vědomě. Bohužel to trvalo dlouho, než jsem ho prokoukla a zjistila, že všechno je jedna velká lež,“ prohlásila 38letá žena, která obžalovanému postupně půjčila několik miliónů korun, které získala prodejem podílu ve firmě svého otce.

Podle jejích slov je Lokaj velmi přesvědčivý. „Dokázal přede mnou sehrát takové divadlo, že jsem mu prostě uvěřila. Vzpomínám si, jak se jednou rozbrečel a celý se klepal. Když teď s odstupem času vím, že to dělal naoko, aby ze mě zase dostal nějaké peníze, chce se mi zvracet,“ pokračovala svědkyně.

Že jde Lokajovi jen o její peníze, ženu zpočátku vůbec nenapadlo. „Byli jsme spolu v partnerském vztahu. Stýkala jsem se i s jeho matkou a babičkou, před kterými také o všech těch svých nákupech nemovitostí, na které jsem mu půjčila, mluvil. Bohužel lhal i své rodině,“ sdělila soudu žena.

Skončila na psychiatrii



Vše prý začalo dvoumiliónovou půjčkou na koupi pozemku a domu, o kterém Lokaj tvrdil, že ho s kamarádem obratem prodají se ziskem. „Následovaly další údajně výhodné investice, které jsem platila. Když mělo dojít na vrácení peněz, začal s historkou o tom, že ho vypekl společník, že mu blokuje peníze na účtu,“ sdělila dále Iva K.

Postupně začala mít pochybnosti, a když si některá partnerova tvrzení ověřila, zjistila, že je to lež. „Chtěla jsme po něm vysvětlení a on na to reagoval tak, že jsem se dostala na tenký led a že mně teď hrozí nebezpečí od těch lidí, se kterými má finanční spory. Děsil mě tím, že mě taky sledují,“ vypovídala žena, která po provalení podvodu skončila na osm měsíců v péči psychiatrů. Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.