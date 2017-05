Původně mužům hrozil mnohem vyšší trest. Státní zástupkyně je chtěla poslat do žaláře za pokus o vraždu. KS je však potrestal za zbavení osobní svobody. VS pak Pospíšila jen za omezování osobní svobody, kde je zákonná sazba do dvou roků.

„O tom, že skutek spáchal Pospíšil, není pochyb. Nejsou však splněny podmínky k použití přísnější právní kvalifikace. Intenzita zásahu do integrity poškozeného nebyla tak důrazná ani dlouhodobá, aby to bylo možné,“ vysvětlil Právu mluvčí VS Vladimír Lichnovský.

U Procházky je podle něj důkazní situace naopak velmi slabá. „Nejsou k dispozici dostatečné důkazy, abychom ho mohli uznat vinným jakýmkoliv trestným činem. Pokud krajský soud nenajde nové, bude ho muset zprostit obžaloby,“ konstatoval mluvčí.

K policejnímu vyšetřování a poté k soudu se od počátku brutálně vyhlížející čin dostal poté, co jen náhodou zaslechli svědci volání o pomoc z vojenského bunkru, který je pozůstatkem soustavy opevnění před druhou světovou válkou.

Chtěl si uřezat nohu



Svědek, který volání slyšel, našel v bunkru muže přivázaného řetězem jištěným dvěma zámky. V podzemí byla oběť podle znalců naštěstí jen několik hodin. Při delším pobytu by při teplotě kolem čtyř stupňů, která toho večera 31. října 2015 v bunkru panovala, čekala uvězněného zcela jistě smrt podchlazením.

Vyřešení případu však zkomplikoval paradoxně poškozený, a to tím, že odmítl vypovídat, byť se se svým hrůzným zážitkem svěřil přítelkyni i své sestře. Soudy tak pracovaly jen s nepřímými důkazy, mezi které patřily výpovědi svědků a také DNA z nedopalku cigarety nalezeného u bunkru, který dosvědčoval, že ji kouřil Procházka.

Nepodařilo se například dokázat, jestli skutečně chtěli oba muži bývalého kamaráda, který prý ze zoufalství přemýšlel i nad tím, že si nohu s řetězem odřeže, uvěznit na tři dny, tak jak to zaznělo ve svědeckých výpovědích. Není rovněž jasné, co bylo příčinou tohoto činu.