Obžalovaní patří mezi organizovanou skupinu, která páchala různou trestnou činnost.

O zamýšlené loupeži se kriminalisté dozvěděli koncem roku, čtyři dny před předpokládaným přepadením. Gang si vybral jako cíl rodinu z jižní Moravy, o které se snažil získat informace prostřednictvím kamarádů 12letého syna majitelů. Lupiči očekávali, že násilným přepadením získají asi 90 tisíc dolarů (asi 2,1 miliónu korun).

„Obžalovaní se domlouvali na společném postupu při plánovaném násilném získání finanční hotovosti, monitorovali bydliště a pohyb poškozených, jejich denní režim, zabezpečení domu, dokonce neváhali vniknout na oplocený pozemek, aby si mohli ověřit předpokládanou přístupovou cestu do samotného obydlí,“ popsala mluvčí centrály Iva Knolová.

Nechtěli spolupracovat, dostali pár facek

Oslovení kamarádi 12letého chlapce, kteří nechtěli s lupiči spolupracovat, dostali podle policie pár facek. Tři Čechy a dva Slováky ve věku od 35 do 48 let následně zadržela zásahová jednotka. Byli natolik překvapeni, že nestačili klást odpor. Soud na konci roku poslal čtyři obviněné do vazby, v současné době jsou ale za mřížemi pouze dva. U ostatních vazební důvody pominuly.

Zadržené obžalovali ze zločinu přípravy loupeže, spáchaného formou spolupachatelství. Za to jim hrozí pět až 12 let vězení.