Za sex bez ochrany dostala prostitutka s HIV sedm let vězení

Na sedm let do vězení s ostrahou poslal v úterý Krajský soud v Hradci Králové Sabinu Kapurovou (27), vystupující na webových portálech i pod přezdívkou Niky69. Uznal ji vinnou, že provozovala prostituci, ačkoliv věděla, že je HIV pozitivní. Svým klientům a kamarádům, s nimiž provozovala sex, to však neřekla a jak přiznala, své služby poskytovala i bez ochrany. Obžalobě se podařilo prokázat celkem 37 případů.