Ukrajinka v BMW zabila rodiče čtyř dětí. Je mi to hrozně líto, řekla soudu

Už to bude téměř rok, co Marie Vasylenková při rychlé jízdě na mokré silnici podle policie nezvládla své BMW a narazila do peugeotu, ve kterém na místě zemřeli rodiče čtyř dětí. Sedmadvacetiletá Ukrajinka se v úterý před klatovským soudem zpovídá z usmrcení z nedbalosti. Hrozí ji až šest let vězení.