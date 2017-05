Pražské metro ve čtvrtek dvakrát stálo kvůli pádům lidí do kolejiště

Ve stanici metra Nádraží Veleslavín v Praze 6 spadl ve čtvrtek večer muž do kolejiště. Ještě před příjezdem hasičů ho vytáhli ven záchranáři a policisté. Sanitka pak muže převezla k vyšetření do nemocnice. Ve čtvrtek to byl druhý pád člověka do kolejiště, jiný muž spadl ráno ve stanici Pražského povstání.