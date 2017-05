Slovák Marek Majkut (46), Čech Juraj Chabada (52), Ukrajinec Mykola Zaduba (44) jsou obžalovaní ze dvou skutků, k nimž došlo loni nedaleko Košic na Slovensku a v červnu 2015 na Chrudimsku. Na únosu na Slovensku se měl podílet i čtvrtý obžalovaný Slovák Jaroslav Holovka (36).

Scénář byl v obou případech podobný. Vylákali vyhlédnutého podnikatele pod různými záminkami, fyzicky ho napadli a pod pohrůžkou dalšího násilí i výhrůžek smrtí žádali vydání peněz. Ve druhém případě však poškozený jejich útlak nepřežil.

„Odvezli poškozeného do předem připraveného rodinného domu na Chrudimsku, od kterého měl obžalovaný Juraj Chabada klíč. Zde poškozeného zčásti vysvlékli a spoutali na židli v koupelně v přízemí domu, ústa mu přelepili lepicí páskou. Obžalovaný Majkut poté, co mu sundal pásku z úst, vzal lahev vodky, hrdlo lahve strčil poškozenému násilím do úst, zaklonil mu hlavu a takto ho donutil vypít cca třetinu vodky z 0,5 l lahve.

Poté vzal sika kleště a kleštěmi mu mačkal prsty na rukou a požadoval po něm informace, kde má uschovány další finanční prostředky. Poté ho svázaného a se zalepenými ústy lepicí páskou zanechali v objektu domu, kde poškozený zemřel z nezjištěných příčin,“ uvedla státní zástupkyně během čtení žaloby.

Z mobilu mrtvého podnikatele žádali peníze po jeho přítelkyni

Mrtvé tělo následující den uložil Majkut se Zadubou do černých igelitových pytlů a odvezli do lesa na Orlickoústecku. Tělo Majkut zakryl listím a větvemi, později se na místo vrátil a ukryl nebožtíka do vykopané jámy.

Už po smrti poškozeného Majkut odeslal či nechal odeslat zprávu přítelkyni poškozeného: „B. prosim té udelaj to o co té prosim. Nevolej zadne policajty. Budeto jenom norši, to vim jisté, a udelaj takhle. Bez za pravnikem a vem u nej pét milionu a pét daš sama ty viš, kde jsou. Zítra ti lide zavolají a zbitecne to vse nezhorsuj. Udelaj to pro mé, je to moje šance,” poté komunikace přestala.

V pondělí dopoledne, kdy hlavní líčení začalo, vypovídal zatím pouze Majkut. Během dvouhodinové výpovědi mimo jiné uvedl, že Chabada měl s poškozeným podnikatelem Taubem dlouhodobé finanční problémy, ale on se do toho odmítl vměšovat. Také v případě údajného únosu slovenského podnikatele z Košic má také jiné vysvětlení než obžaloba.

„Bylo to obchodní jednání,“ řekl soudu s tím, že do Čech jel s ním poškozený dobrovolně. Podle státní žalobkyně však muže napadli a naložili do osobního vozu, kde mu vyhrožovali a požadovali po něm peníze. Následně muže převezli do České republiky, kde ho donutili z bankomatu vybrat 75 tisíc korun. Poté je zadržela policie. Hlavní líčení bude pokračovat minimálně do středy.