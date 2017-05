Dívku čekající na přítele násilím vtáhli do černého vozu, za kterým táhli obytný přívěs a pak nastalo peklo. Už v autě ji Karel sexuálně ponížil a další nechutnosti popsané ve výpovědích i obžalobě pokračovaly až do příjezdu do kempu na jihu Moravy, kde ženu, tehdy již měsíc těhotnou, Josef opakovaně znásilnil.

Nic nepomohlo volání o pomoc, nepomohl pláč. „Vyhrožovali mně, že pokud jim nebudu sloužit jako sexuální otrokyně, tak mé tělo rozřežou dají do sudu a hodí do orlické přehrady. Jednu chvíli mě ten, co mě vtáhnul na zadní sedadlo černého auta a zakryl dekou, škrtil tak, že už se to nedalo vydržet. Povolil, až když jsem na podlaze začala bouchat rukou o zem, pak už jsem měla v puse roubík, nevím, kde se tam vzal, nevím ani, kde vzali ten velký zubatý nůž, který mně v autě ukazovali a vyhrožovali, že mě s ním zabijí nebo pořežou,“ vypověděla do protokolu unesená.

Na lavici obžalovaných usedli (zleva) Josef Dubský, jeho syn Josef Dubský mladší a bratr Karel Dubský.

„Snažím se dělat, že nic z toho nebylo, že to není, nechci už o tom mluvit,“ opakovaně se vyjádřila unesená, které především „hlava“ celé trojice Josef Dubský neustále vyhrožoval, že její tělo už patří jim, že si z ní udělají doživotně sexuální otrokyni a podobně.

Po hrůzném zážitku se bojí vyjít ven



O zjevné snaze vytěsnit pokud možno co nejvíce hrůzyplné zážitky hovořila před soudem i matka oběti - dnes již šťastné novopečené maminky.

„Nenutím a nenutila jsem ji k tomu, aby popisovala to, co se jí stalo. Bezprostředně potom, co jsme si pro ni jeli do Hodonína na polici, mi řekla, že ji znásilnil nějaký chlap, ale ani tenkrát nechtěla přidávat žádné podrobnosti,“ uvedla matka poškozené.

Podle ní i znalců trpí mladá žena stále depresemi, má strach nejen ze starších mužů, ale i z okolí, bojí se vycházet z domu a i přes veškerou snahu se jí zřejmě hrůza ze srpna loňského roku stále navrací. „Pokud vím, tak teď antidepresiva nebere vzhledem k tomu, že byla těhotná a nyní porodila. Co bude dál, nechávám na ní. Vím, že je v kontaktu s psychologem a že jí také velmi pomohl Bílý kruh bezpečí v Jihlavě,“ dodala u soudu matka.

Hlavou únosu byl Josef Dubský starší

Jak z úst soudce Daniela Plška opakovaně zaznělo, hlavou a iniciátorem party, která je souzena jako organizovaná skupina, je zjevně Josef Dubský starší. Toho se bojí a na slovo ho poslouchá nejen jeho syn Josef, ale bezvýhradně mu byla podřízená i jeho nyní již nesvéprávná bývalá manželka, se kterou Josefa má, a kterou stejně jako syna často a opakovaně bil.

Násilníci věděli, čeho se dopouští



O jeho násilnické povaze svědčila i výpověď předvolané druhé, nyní již také bývalé manželky (má s ní dvě děti ve věku dva a tři roky). I tu totiž ještě před srpnovým činem unesl z Brna, odvezl do domu na Třebíčsko a tam ji sám čtyři dny věznil, znásilňoval a k pohlavnímu styku nabízel i synu Josefovi.

„S takovým případem jsem se dosud nikdy nesetkal. Věc přitom měla hrozný vývoj. Poprvé se s nezdarem pokusili ještě ve dvou otec a syn o únos studentky v Třebíči před Albertem, ta jim naštěstí utekla. Pak již úspěšně odvlekli z Brna Josefovu bývalou ženu a nakonec to skončilo poslední obětí, která si následky možná ponese celý život,“ řekl Právu státní zástupce Jiří Morava.

Ani jeden z obžalovaných, kterým hrozí až 16 let vězení, netrpí podle znalců žádnou poruchou a byť jsou například v případě Josefa mladšího rozpoznávací schopnosti snížené, všichni jsou za své činy zcela odpovědní.