„Nehodu zavinil vůdce skútru, druhé plavidlo neporušilo žádná pravidla,“ sdělil soudu Kudláček. Zmínil, že vůdce skútru například porušil pravidlo, kdy měl dát pramici přednost zprava.

Steinert 10. července v den svých narozenin objížděl na Orlíku výletní parník a za ním narazil do pramice. Při srážce narazil do loďky kolmo, přímo v místě, kde v té chvíli seděla dívka. Ta na následky srážky zemřela.

Christoph Steinert před Okresním soudem v Písku

FOTO: Pavel Orhoz, Právo

„Ve chvíli, kdy vůdce skútru změnil směr doprava, plul do plochy, kterou neviděl. V takovém případě musí počítat s tím, že tam budou další plavidla nebo plavci,“ upozornil Kudláček, který naznačil, že se Steinert plně nevěnoval řízení a pramici s dívkou a jejím kamarádem vůbec neviděl.

Skútr si policisté odvezli.

FOTO: Policie ČR

„Byl to mžik. Pouze jsem ubral plyn a pak došlo ke srážce,“ hájil se už dříve před soudem Steinert. Před senátem projevil lítost a zmínil, že chodí k psychiatrovi.

Někteří svědci uvedli, že jel rychlostí kolem 60 kilometrů v hodině. On sám mluví maximálně o čtyřiceti kilometrech za hodinu. Na skútru jezdí přes deset let a po nehodě nenadýchal alkohol. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozí až šest let vězení.

Soudní líčení bylo odročeno na 5. června.