Bezdomovce týrali mladíci desítky minut, tvrdí obžaloba. Hrozí jim 10 let

Bili ho, kopali do něj nebo na něj házeli zapálené noviny, a to vše trvalo nejméně 20 minut. Tak popisuje obžaloba loňský útok dvou mladíků na bezdomovce v Ústí nad Labem. Muž po útoku zemřel. Útočníkům, kteří podle žalobce útočili i na další lidi bez domova, s ohledem na věk hrozí maximálně 10 let vězení.