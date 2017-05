Mladá žena, která občas s Ratmírem Rathem pracovala v ordinaci polikliniky v Praze 6, uvedla, že Rath starší působil v den sepsání závěti strhaně. Stěžoval si prý na problémy se srdcem.

Sestra mu proto natočila EKG a následně zavolala sanitku. Než sanitka přijela, požádal ji prý Ratmír Rath, aby byla svědkem závěti.

„Poprosil mě, že by chtěl, abych byla svědkem dokumentu,“ uvedla sestra. „Když jsem viděla, jak vypadá, tak samozřejmě řeknete ano a podepíšete,“ dodala.

Podle sestry závěť Ratmír Rath dopisoval ještě před ní, pak papír otočil a podal jí propisku k podpisu. „Jen jsem tam hodila podpis. To, co jsem tam napsala jako svědek, jsem napsala o své vůli na jeho žádost. Nic mi nediktoval,“ prohlásila sestra s tím, že si text předtím přečetla.

Podle obhájkyně Davida Ratha Jitky Němcové zdravotní sestra svou výpovědí potvrdila autenticitu závěti.

Závěť zpochybňuje bratr někdejšího středočeského hejtmana Michal Rath. Tvrdí, že nebyla pořízena v zákonem předepsané formě a také, že není psána otcovou rukou. Žádá, aby se k autenticitě dokumentu vyjádřil písmoznalec.

David Rath: Bratr by si měl sáhnout do svědomí

Michal Rath po jednání odmítl tvrzení svého bratra, že se s otcem dva roky před jeho smrtí nestýkal. „Není to pravda,“ řekl.

Podle Davida nebyly vztahy otce a Michala dobré, což mu prý říkal právě otec.

„Otec byl přesvědčen, že se bratr a jeho rodina nechová dobře. Snažil jsem se otce spíš přesvědčovat, ať to nebere tak vážně. Nicméně on tvrdil, že je to fakt závažné. Myslím si, že ta závěť bylo vyústění dlouhodobého nepěkného chování mého bratra k otci,“ uvedl bývalý politik.

„Myslím, že by si měl bratr sáhnout do svědomí. Ono to tak bývá většinou ti lidé, kteří mají spolu špatné vztahy, nechovají se k sobě dobře, tak pak, když jde o nějaké peníze, tak přiběhnou jako první a mají pocit, že mají na všechno nárok. Myslím, že otec měl právo rozhodnout co se svými prostředky a majetkem udělá a v tomto duchu dal závěť a já nedělám nic jiného, než že tu jeho závěť respektuju,“ dodal.

Podle informací Radiožurnálu jde ve sporu o více než 20 miliónů korun a zahraniční konta. David Rath v pátek částku nijak nespecifikoval. „Nebudu to potvrzovat, ale to dědictví není bagatelní,“ uvedl s tím, že otec dlouhá léta pracoval v zahraničí, kde si také ukládal své úspory.

Soud bude pokračovat v srpnu.