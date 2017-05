Senior srazil autem sedmiletého chlapce, dítě zraněním podlehlo

Tragické následky měla nehoda, k níž došlo ve čtvrtek odpoledne na Domažlicku. Řidič Peugeotu 207, který jel z obce Loučim do Hluboké, před křižovatkou na Štefle přehlédl sedmiletého chlapce, jenž mu vběhl do cesty. Dítě převezl záchranářský vrtulník do nemocnice, tam však těžkým zraněním nakonec podlehlo.