„Mohu potvrdit, že obviněnou osobu vzal soud před polednem do vazby,” řekl Právu státní zástupce Adam Bašný.

Pelta byl podle svého advokáta obviněn ze zneužití pravomocí úřední osoby a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Peníze pro sport



„Těchto trestných činů se měl dopustit ve formě návodu, měl ty dva úředníky, zaměstnance ministerstva školství, navádět, jak nakládat s dotacemi. A ti měli na základě požadavků od klienta ovlivňovat proces rozdělení finanční podpory pro sport,” řekl Šerák. Mělo se tedy podle něj jednat o jakýsi lobbing.

Předseda FAČR Miroslav Pelta

FOTO: Vlastimil Vacek, Právo

Nešlo podle něj o peníze pro FAČR, ale obecně pro sport. Pelta je totiž zároveň místopředsedou České unie sportu a působí i v olympijském výboru. „Klient nevyjednával za FAČR, už vůbec ne za sebe, ale jako statutární zástupce svazů, jako představitel sportovních spolků. Měl lobbovat o co největší peníze pro celý sport,” doplnil Šerák.

Nic protiprávního, říká právník



Pelta se podle něj cítí nevinen. „Klient si je absolutně jist, že se ničeho protiprávního nedopustil. Vypovídal, vyčerpávajícím způsobem odpovídal na všechny otázky, všechno vysvětlil. Nemá co skrývat. Necítí se vinen, nemá obavy,” řekl Šerák.

Podle Šeráka se Pelta neobohacoval. „Obvinění se v žádném případě netýká uplácení při rozdělování dotací, že by něco sliboval a podobně. Rozhodně to není o tom, že by se obohacoval,” uvedl Šerák.