Kamarádům a někdejším kolegům z policejního Útvaru rychlého nasazení (URNA) Šrytrovi a Kacovi hrozí až výjimečné tresty.

Oba se podle státní zástupkyně podíleli v dubnu 1996 na loupeži peněz a šperků z Bělovy vily v Úvalech u Prahy v hodnotě přes 12 miliónů korun i na mužově následné smrti. Běla byl zastřelen na zahradě před domem, když se vracel domů.

Oba muži jakoukoli vinu na násilné smrti Běly, který byl blízkým spolupracovníkem později rovněž násilně zabitého podnikatele Františka Mrázka, před soudem jednoznačně odmítli. Uvedli, že v době činu žili a pracovali na Slovensku.

Nikoho nikdy nezabili

„Nikdy jsem nikoho neusmrtil... Tedy bohužel jednou při autonehodě někdy v roce 1998, kdy mi člověk vlezl do jízdní dráhy,“ řekl soudnímu senátu vedenému Ivo Zelinkou obžalovaný Šrytr.

Jsem dodnes přesvědčen, že to byl někdo z příbuzenstva. obžalovaný Šrytr

Obžalovaný měl jak k Bělovi, tak poté k Mrázkovi a následně i dalšímu kontroverznímu podnikateli Tomáši Pitrovi hodně blízko.

Pro prvního jmenovaného pracoval a dokonce podle svých slov v jeho domě půl roku žil, než se rozhodl odejít — prý kvůli tomu, co Běla dělal. „Živil se především lichvou a vydíráním. Nelíbilo se mi to, tak jsem se rozhodoval, že odejdu. A v okamžiku, kdy podrazil svoje vlastní lidi a prodal je (udal policii), jsem si ho přestal vážit a odešel,“ konstatoval na adresu zemřelého muže Šrytr.

Poté Šrytr pracoval pro Mrázka, kterého později mnozí označovali za objednavatele Bělovy vraždy. Podle Šrytra se oba muži rozhádali kvůli nějakému většímu obchodu.

Zakládal Mrázkovi agenturu

V době střelby v Úvalech připravoval Šrytr podle své výpovědi na Slovensku právě na pokyn Mrázka založení bezpečnostní agentury. Měl sehnat lidi z řad bývalých kolegů z URNA. Mrázek prý ale tento projekt nakonec stornoval.

Šrytr tvrdí, že se po vraždě Běly snažil zjistit, kdo za ní stojí, protože on sám byl od počátku veden jako jeden z podezřelých — jak policií, tak rodinou zastřeleného muže. „Jsem dodnes přesvědčen, že to byl někdo z příbuzenstva, z jeho nejbližšího okolí,“ poznamenal Šrytr.

Následně uvedl i dvě jména: Rudolfa Javornického a Bělova syna Jaroslava. První z nich, údajný vzdálený bratranec Běly, byl později rovněž zavražděn, druhý jmenovaný nyní sedí ve vězení.

Vězeňská stráž u soudu se Šrytrem

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Byl to právě Běla junior, kdo jako jeden ze svědků označil Šrytra za otcova vraha, i když sám v době činu na místě nebyl. Ani čtvrtečního dopoledního soudního jednání se neúčastnil, i když podle jeho advokáta jako jeden z poškozených chtěl. Jenže je za mřížemi.

Odpoledne by ho měl ale soud vyslechnout jako svědka.

Běla junior také po obžalovaných požaduje náhradu škody v celkové výši 11 miliónů korun, vdova po zemřelém dalších 12 miliónů.

Kaco: Mohli to být Arméni



I Kaco odmítl, že by právě on byl tím správným mužem, kdo má v jednací síni zasednout. „Je to nesmysl. V životě jsem nikoho nezabil a nepodílel se na žádné trestné činnosti,“ bránil se původem Slovák Kaco.

Také on měl svůj názor na to, kdo mohl vraždu Běly spáchat — prý ruskojazyčné skupiny. Pro romského podnikatele údajně jeden čas dělali „špinavou práci” Arméni. Právě jejich úkryt prý později Běla prozradil policii, když cizince hledali kvůli jedné střelbě v Průhonicích u Prahy. „Běla je potopil, takže ti měli pádný důvod ho zavraždit,“ měl jasno Kaco.

Doplnil, že se ho policie následně snažila přemluvit, aby se stal utajovaným svědkem jak v kauze Běla, tak v případu vraždy Mrázka z ledna 2006, a především proti Pitrovi, u kterého po smrti Mrázka pracoval i společně se Šrytrem.