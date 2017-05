Košvancová byla ve funkci starostky Tašova od komunálních voleb v roce 2014. Od července do září 2015 si podle obžaloby přisvojila statisíce korun z obecní pokladny. Převody z peněz obce provedla buď sama, nebo zadáním pokynu k platbě zaměstnankyni obecního úřadu.

Obecní peníze převáděla na různé účty. Hradila tak například své osobní úvěry a půjčky. Převodů bylo osm, obec Tašov vyčíslila škodu 325 654 korun. Většinu peněz získala obec zpátky.

Nelegální transakce oznámil policii všímavý občan, který na zpronevěru přišel. Ústecká hospodářská kriminálka se začala oznámením zabývat a dospěla k verdiktu, že se žena dopustila trestného činu.

Zkrachovalo podnikání



Košvancová vinu před soudem přiznala. Podle svých slov se dostala do neřešitelné situace poté, co zkrachoval podnikatelský záměr, který měla se svými známými. Původně chtěli koupit hotel, do jeho oprav podle Košvancové vložili asi 1,9 miliónu korun.

Majitel hotelu měl ale dluhy. Ty začala vymáhat firma a z koupě hotelu sešlo. „Vyhodili nás z hotelu, skončili jsme s igelitkami. Přišli jsme o všechno,” vypověděla obžalovaná. „Už jsem nevěděla kudy kam. Je mi to všechno strašně líto," dodala.

Košvancová je podle veřejně dostupných informací ve svízelné finanční situaci. Loni požádala o oddlužení. Podle aktuálních údajů z insolvenčního rejstříku její dluhy dosahují 3,8 miliónu korun.

Proces měl původně začít loni na podzim, kdy se Košvancová omluvila ze zdravotních důvodů. Ty údajně přetrvávaly až do letošního března, kdy se opět k soudu nedostavila