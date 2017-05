Cizinec k soudu nedorazil, kde se aktuálně zdržuje, neví ani jeho obhájce. Trestní řízení je vedeno jako proti uprchlému. „Naposledy ho kontrolovala policie v Belgii 20. dubna, kdy cestoval bez platné jízdenky vlakem,“ konstatoval samosoudce Milan Anderle.

Hussein byl v době krádeže registrován v táboře pro uprchlíky v německém Vietachu nedaleko českých hranic. Do Čech za pobavením vyrazil Iráčan společně s dalšími dvěma krajany.

Vybrali si noční klub ve Folmavě. Tam mladík podle obžaloby odcizil z neuzamčené zásuvky za barem peněženku s finanční hotovostí 2500 eur (68 000 korun). Poté všichni tři cizinci sedli do taxíku a ujížděli zpátky přes hranice. Barmanka mezitím krádež zjistila a zavolala provozovatele podniku.

Taxikář se otočil a předal uprchlíky policii

„Telefonoval jsem hned taxikáři, aby se vrátil. Byl už za hranicemi, a když se začal otáčet, jeden z trojice pasažérů vyskočil za jízdy z auta. Později ho zadrželi němečtí policisté a našli u něho přes 1600 eur. Požádali mě, abych toho muže přijel identifikovat,“ vypovídal Johann Geiger. Mezitím si prohlédl záběry z bezpečnostní kamery. „Když jsem toho muže potom viděl na policejní stanici, poznal jsem ho,“ dodal Němec.

Taxikář Zdeněk Kubů vypověděl, že jej telefonát majitele klubu zastihl těsně za hranicemi. „Říkal, abych se vrátil do Čech, že jeden z těch tří ukradl v klubu kasírtašku. Když jsem auto obrátil, spolujezdec na přední sedačce otevřel dveře a vyskočil ven. Ostatní na mě spustili, co to má znamenat. Tak jsem dělal blbýho a pořádně šlápl na plyn,“ líčil taxikář.

Neměl u sebe žádnou zbraň ani pepřový sprej. „Byl jsem pořád ve střehu, aby mi třeba nehodili kolem krku nějakou smyčku. Kdyby mě napadli, měl jsem v plánu to do něčeho napálit a pak jim zdrhnout. Těch pět kilometrů bylo neskutečně dlouhých, každá vteřina se táhla jako věčnost,“ popisoval Kubů další sled událostí.

Dvojici Iráčanů dovezl do klubu a předal policii. S majitelem nočního podniku se hned vydali do Německa hledat zloděje. „Oznámili jsme to ve Furthu a do hodiny ho tam chytili. Honilo ho nějakých třicet policejních aut,“ dodal taxikář. Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.