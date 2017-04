„Bylo úterý ráno, krátce po půlnoci, když policisté z Uherského Brodu dávali za jízdy znamení k zastavení řidiči audi, který projížděl ulicí Prakšická. Ten ale místo zastavení přidal rychlost a policistům se snažil ujet. Kličkoval ulicemi města a poté rychlostí 160 km/h ujížděl na nedaleké Havřice,“ přiblížila policejní mluvčí Milena Šabatová.

Policejní vůz byl řidiči neustále v patách. Na opětovné výzvy ale ujíždějící šofér nereagoval a pokračoval dál na Vlčnov. Nehodlal zastavit ani ve chvíli, kdy se k pronásledování přidala další hlídka. „Ta se snažila zběsilého jezdce předjet. Jejich snaha však byla marná, neboť řidič kličkoval a snažil se je vytlačit ze silnice,“ uvedla mluvčí.

Přesně to byl okamžik, kdy se policista na místě spolujezdce rozhodl použít zbraň. „Při jízdě ve 120 km/h se vyklonil z okna a namířil přímo na pravou zadní pneumatiku. Střela provrtala jak pneumatiku, tak i disk kola. Pro řidiče to ale nebyla žádná překážka a ve své bezohledné jízdě pokračoval dál až do Veletin,“ konstatovala mluvčí. Ty jsou přitom od Uherského Brodu vzdáleny více než deset kilometrů.

Pozitivní test na drogy



Defekt zadního kola, ze kterého během chvilky odlétla celá pneumatika, nezabránil muži v pokračování v agresivní jízdě. „Místy muž ujížděl až 130 km/h. Konečná pro něj byla až slepá ulice,“ potvrdila Šabatová.

Muže z vozu policisté vytáhli až pod hrozbou použití střelné zbraně, a to pomocí chvatů. Dechová zkouška u něj byla negativní, na rozdíl od zkoušky na drogy. „A aby toho neměl málo, tak z dostupné evidence policisté zjistili, že má vyslovený zákaz řízení až do roku 2020. Navíc vozidlo, kterým ujížděl, použil bez vědomí majitele,“ podotkla mluvčí s tím, že je nyní řidič podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněného užívání cizí věci.