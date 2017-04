Podle žalobce Jakuba Grmely připravoval Nárožný smrt tety proto, že ji vnímal jako překážku v tom, aby mohl užívat dům, kde sám bydlel, a kde se dvojnásobná vražda stala.

Do domu po zavražděném otci v ulici U Žebračky se nastěhoval po propuštění z vazby i se svou matkou, která později zemřela. Teta byla opatrovnicí věci po zavražděném otci Nárožného, svém bratrovi.

Chápu, že policie mě má v žaludku. To, co na mě hodili, je ale absurdní. obžalovaný

Impulsem pro přípravu vraždy tety mělo být usnesení soudu z podzimu roku 2015, jenž nařídil vyklizení nemovitosti. Pro své plány chtěl údajně Nárožný využít svou tehdejší známou, kterou u sebe nechal bydlet.

„Nejprve plánoval sražení příbuzné osobním autem, ale uvažoval i o tom, že jí po známém pošle otrávenou bonboniéru. Posledním plánem bylo její ubití při procházce se psem. Tehdejší známá si na jeho pokyn opatřila paruky, a také ocelovou trubku a hmoždíř, z čehož chtěl obžalovaný vyrobit vražedný nástroj - palcát. Zároveň se také chystal nastražit falešné stopy, aby policii, až bude vraždu tety vyšetřovat, zmátl. Známá se ale v prosinci 2015 od obžalovaného odstěhovala a celou věc oznámila na policii,“ uvedl státní zástupce Jakub Grmela.

Obžaloba za dvě vraždy



Nárožný jakoukoliv vinu u krajského soudu popřel. Tvrdil, že se stal obětí komplotu policie, která se na něj zaměřila kvůli předchozímu případu.

„Chápu, že policie mě má v žaludku. To, co na mě hodili, je ale absurdní,“ prohlásil u soudu Nárožný. Podle něj výpověď korunní svědkyně, z níž obžaloba vychází, policie zmanipulovala a zfalšovala.

Zároveň zpochybnil i věrohodnost svědkyně samotné. „Nepracuje, krade a lže. Seznámil jsem se s ní v roce 2014, kdy mě opustila přítelkyně poté, co se o mně dočetla v novinách. Říkala, že je chudák. Vyhodili ji z práce. Prý ji týrali a znásilňovali — nejprve otec a později i otčím. Matka ji zase využívala jako bílého koně. Já jí uvěřil, rozhodl jsem se, že jí pomohu a vzal jsem ji k sobě domů. To však byla chyba. Kvůli tomu teď tady stojím,“ vypověděl Nárožný.

Státní zástupce jeho výpověď nechtěl komentovat. „Je to způsob jeho obhajoby. Vyjadřovat se k tomu nebudu. V této fázi by to bylo netaktické,“ vysvětlil Grmela.

Nárožný čelí i obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Jejich těla se nikdy nenašla, soud je prohlásil za mrtvé. Před soudem v této kauze stojí od roku 2011, z dvojnásobné vraždy však dosud nebyl usvědčen.

Olomoucký krajský soud ho už třikrát zprostil obžaloby, vždy však rozhodnutí zrušil olomoucký vrchní soud. Naposledy loni v dubnu, kdy případ předal jinému senátu. Kauzu má nyní na stole ostravský krajský soud, jednání však dosud nenařídil. [celá zpráva]