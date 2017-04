„Skutek se nestal tak, jak byl v obžalobě popsán,“ uvedl chebský okresní soudce Jiří Kutílek, podle kterého se neprokázalo z odposlechů ani jiných důkazů, že by Červenka úředníky ovlivňoval.

„Prvoinstanční soud opět prokázal, že je spravedlivý a rozumný,“ komentoval rozsudek Červenka. „Jsem hrozně rád, že po tom 3,5letém utrpení jsem uslyšel od soudce to, co slyším ve svém srdci, že se to nestalo, nebylo to prokázáno,“ komentoval Červenka.

Vyhodili úřednici



Všichni byli obžalovaní v souvislosti s výstavbou větrných elektráren u Aše před pěti lety. Společnost APB – Plzeň sice dostala stavební povolení na výstavbu šesti samostatných větrných elektráren, jenže postavila pouze čtyři. Místo zbývajících dvou se rozhodla jen pro jednu, která ale měla být o 20 metrů vyšší než ostatní. Proti zlegalizování stavby se ale postavila tehdejší vedoucí odboru životního prostředí na ašské radnici. Tajemník ji odebral případ a stavba byla zlegalizována bez ní.

Podle státního zástupce Viktora Böhma překročili úředníci své pravomoci ve prospěch investorské společnosti. Červenka odmítl, že by 2,4 miliónu korun, které skončily od stavební firmy na účtu jeho společnosti Hul Ho, byly úplatkem. Podle něj se jednalo o sponzorský dar na motokros a na reklamní činnost.

S tím se ztotožnil i soudce Kutílek, který vycházel ze závěrů prověrky finančního úřadu ve společnosti Hul Ho. „Já si myslím, že tím dnešním rozsudkem ten příběh nekončí, že bude napsána nějaká další kapitola, která bude ve prospěch obžaloby,“ uvedl státní zástupce Viktor Böhm.