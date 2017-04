Už od základního výcviku byli kamarádi. Když se před několika měsíci potkali v centru Vyškova, tak si řekli, že spolu poklábosí u piva a skleničky něčeho tvrdšího v nedalekém baru. Šoupal měl po půlnoci zhruba 2,3 promile alkoholu v krvi. V tu chvíli vytáhl své zbraně.

Stál nade mnou a snažil se mi poskytnout první pomoc. poškozený

Donesl si své dvě pistole a dokonce kulovnici. Tu měl ukrytu pod svým dlouhým koženým kabátem. Dokonce podle jeho přítele došlo i na silácké řeči. „Říkal něco v tom duchu, že má u sebe dost včeliček pro celý bar a cítí se téměř jako bůh,“ řekl soudu poškozený.

Šoupala s kamarády uklidnil. Co se stalo potom, to neví a moc si podle svých slov přeje to zjistit. Otočil se k němu zády, když z pistole vyšel výstřel. Prostřelil mu hrudník. Výsledkem byla poraněná plíce a rameno. „Vzpomínám si na jeho apatický výraz. Stál nade mnou a snažil se mi poskytnout první pomoc,“ uvedl voják. Probral se až po operaci v nemocnici.

Obžalovaný je na cvičení



Šoupal se středečního líčení neúčastnil. Je na vojenském cvičení. Soudkyně ale četla jeho výpověď ze spisu. Z něj vyplývá, že si svobodník na nic nevzpomíná. Neví, jestli zmáčkl spoušť, nemá ponětí o tom, co se vlastně stalo. Připouští, že v době neštěstí držel svoji zbraň v rukou.

Kamarádovi poslal omluvný dopis. Zraněný se po léčbě vrátil před týdnem ke svému útvaru. „Už jsme se samozřejmě potkali. Je mi to nepříjemné. Je mi nepříjemné, že vlastně nevím, proč jsem téměř umřel,“ řekl Právu mladý voják.

Rozsudek bude mít vliv na to, zda Šoupal zůstane nadále vojákem z povolání. Pokud bude odsouzen, čeká jej zřejmě propuštění. V kauze je ještě nutné vyslechnout další svědky a znalce. Proces má proto pokračovat v pátek 19. května, kdy se již očekává rozsudek.