Muže ve věku okolo 50 let našli strážníci kolem půl desáté v ulici Na Křečku. Podle záchranné služby jej zřejmě postihla zástava srdce a on upadl do bezvědomí.

„Stav muže se rychle zhoršoval, proto operátorka předávala instrukce k oživování, ve kterém pokračovali záchranáři s lékařem. Bohužel ani po 45 minut trvající resuscitaci se nepodařilo obnovit funkci srdce,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

„Muž byl nalezen ve vnitrobloku. Jeho totožnost známe. Podrobnosti policisté zjišťují,“ doplnil mluvčí policie Jan Daněk.