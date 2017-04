„V sobotu krátce po půlnoci v Petrovicích u Karviné na silnici třetí třídy nezvládl pětadvacetiletý řidič levotočivou zatáčku a vyjel z komunikace, kde narazil do stromu,“ sdělila Sikorová s tím, že v renaultu s ním cestoval ještě dvaadvacetiletý mladík.

O jeho život bojovali záchranáři. Zůstal totiž zaklíněn uvnitř vozu. Přestože ho do ostravské fakultní nemocnice transportoval vrtulník, nakonec zemřel. „Řidič byl stejně jako jeho spolujezdec v bezvědomí. Po zajištění přednemocniční péče jej sanitní vozidlo ve vážném stavu převezlo do ostravské fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Proto také u řidiče zatím nemohla policie provést dechovou zkoušku. „Nicméně už nyní je podezřelý z usmrcení z nedbalosti, za což mu hrozí až šest let vězení. Má na svém kontě totiž ještě přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, až do konce letošního roku má totiž zákaz řízení,“ upozornila policejní mluvčí.

Opilý řidič najel na beton



Ke druhé nehodě do Staříče na Frýdecko-Místecku záchranáři vyjížděli ještě v pátek po půl deváté večer. Dvaadvacetiletý řidič nezvládl levotočivou zatáčku a vjel do příkopu, kde narazil do betonové propusti. „Nepřizpůsobil rychlost povaze vozovky a navíc zde sehrál velkou roli i alkohol. Naměřili jsme mu 2,48 promile alkoholu,“ upřesnila Sikorová. Policie proto zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení a ublížení na zdraví.

Ve voze s ním totiž ještě jely dvě spolujezdkyně. „Jednadvacetiletá žena utrpěla poranění horní končetiny, hrudníku a pánve. Šestadvacetiletou ženu ošetřili záchranáři se zraněním dolní končetiny a páteře,“ řekl Humpl.

Obě ženy s vážnými poraněními skončily ve Fakultní nemocnici Ostrava. Řidiče pak záchranáři přepravili se středně těžkými poraněními do nemocnice ve Frýdku-Místku.