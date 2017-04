Případ se stal 3. dubna kolem 15. hodiny, kdy žena nahlásila na tísňovou linku dva pachatele, kteří vyběhli z domu a utíkali pryč. Ze stejného domu za nimi vyšel nevidomý muž volající o pomoc s tím, že byl právě okraden.

Po příjezdu policie nemohl poškozený poskytnout popis pachatelů, hlídka tedy vzala do auta svědkyni, s níž pátrala po okolí. „Ta na Kodaňské ulici na zastávce MHD poznala podezřelou ženu, kterou pak policisté zadrželi. Spolupachatele se vypátrat nepodařilo,“ řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

Vyšetřovatelé zjistili, že zadržená žena nabídla nevidomému pomoc na přechodu pro chodce, přitom se ho ale pokusila okrást. Jelikož se jí to nepodařilo, vešel za ním do domu spolupachatel. „Řekl mu (poškozenému – pozn. red.), že se ho právě nějaká žena pokusila okrást a ať si zkontroluje peníze. To poškozený udělal, a když si kontroloval peněženku, tak mu z ní pachatel vytrhl hotovost ve výši dva tisíce korun a utekl,“ dodal Daněk.

Na spícího si vzali skalpel



Stejná hlídka vyjížděla také o den později k případu pokusu o krádež v noční tramvaji číslo 57. Dva kapsáři rozřízli spícímu cestujícímu kapsu skalpelem a snažili se mu ukrást mobilní telefon. Díky jiné cestující, která vše viděla a ohlásila na tísňovou linku, se podařilo zadržet dva muže ve věku 30 a 34 let. Ve starším z nich pak policisté poznali muže, po němž pátrali v souvislosti s okradením nevidomého.

„Všichni tři pachatelé z obou případů mají bohatou trestní minulost a v současné době jsou odsouzeni k podmíněným trestům odnětí svobody v rozmezí od jednoho do dvou let za kapesní krádeže. I z tohoto důvodu jsou nyní za dvě shora popsané kapesní krádeže stíháni vazebně a hrozí jim až tříletý pobyt za mřížemi,“ uzavřel Daněk.