Psychicky narušený mladík svou bývalou přítelkyni podle policie nejprve škrtil a poté ji kuchyňským nožem pěti ranami chladnokrevně zabil. Její tělo bylo nalezeno v sobotu 13. února ráno v zahradní chatce v teplické čtvrti Řetenice. Policisté pachatele dopadli ještě ten den, později se jim k činu přiznal s tím, že chtěl tělo rozřezat a zakopat na zahradě.

Vzhledem k věku pachatele nelze verdikt zatím uveřejnit. „Výsledek řízení je možné zveřejnit až po nabytí právní moci rozsudku,“ upozornil novináře mluvčí soudu Lukáš Pokorný.

Může jít do detence



Jednání soudu bylo s vyloučením veřejnosti, vynesení rozsudku bylo veřejné. Mladík si ho vyslechl s nepřítomným výrazem v tváři, na dotaz soudce odpověděl, že se proti rozsudku neodvolá. Práva na odvolání se vzdala i přítomná státní zástupkyně. To ale mohou podat ještě hochovi rodiče, kteří nebyli jednání přítomni.

„Až soudce vyhotoví rozsudek, bude jim doručen, oni pak mají právo se proti němu odvolat," řekl mluvčí. Předseda senátu Martin Parolek uvedl, že pokud se nikdo neodvolá, mohl by být rozsudek pravomocný zhruba na začátku května.

Chlapec nyní pobývá v ústavu pro mladé násilníky v děčínské části Boletice, kam byl po vraždě umístěn. Mladíkovi bylo loni v říjnu patnáct let. Soud ho tedy může poslat do detenčního ústavu, zařízení pro mladistvé ve věku 15 až 18 let, nebo nařídit ochrannou léčbu.

Kamaráda shodil do šachty



Vražda kamarádky nebyla prvním mladíkovým deliktem. Před dvěma lety strčil svého kamaráda do výtahové šachty v opuštěném domě v centru Teplic. Hoch přežil pád z více než desetimetrové výšky jen shodou šťastných náhod, neboť na dně šachty ležela vrstva odpadu. Agresorovi jako mladistvému nehrozil trest, jen výchovné opatření.

Než však soud o něm rozhodl, spáchal agresor mnohem závažnější zločin. Dívku zavraždil několik dní poté, kdy teplické státní zastupitelství dostalo na stůl právě případ z loňska. Vyšetřování se protáhlo na řadu měsíců údajně kvůli tomu, že chlapci byli u šachty sami a házeli vinu na sebe navzájem. Kromě znaleckých posudků se sbíraly další důkazy.

V tomto případu již krajský soud rozhodl pravomocně. „Odvolací krajský soud nařídil chlapci ochrannou výchovu a ochranné léčení ústavní formou,” upřesnil mluvčí.

Ústavní léčba trvá jeden rok, dva měsíce před uplynutím roční lhůty může podat ústav žádost o její prodloužení. Teoreticky je proto možné, že mu bude ústavní léčení prodlouženo každý rok.