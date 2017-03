Obžaloba míří na velitele eskorty Jana Tichého a dále na policistu Lukáše Oubrechta, který dorazil na kruhový objezd u Kongresového centra společně s dalšími kolegy poté, co se tam dvoučlenná eskortující hlídka dostala do potíží. [celá zpráva]

Zadržený pětatřicetiletý muž převážený z místního oddělení v Košířích do cely v Kongresové ulici totiž rukama spoutanýma před tělem udeřil řidiče do hlavy a ve snaze uprchnout rozbil obě zadní okénka vozu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Archivní záběry z místa incidentu

Žádost operačního důstojníka o posily postupně vyslyšely čtyři jiné hlídky, tři z Vinohrad a jedna ze Smíchova. Muž se po zastavení auta stále snažil utéct, a proto mu v tom policisté podle obžaloby zabránili „za použití hmatů, chvatů, úderů, slzotvorného prostředku a obušku”. Mluvčí pražské policie po zákroku uvedla, že podle prvotního lékařského ohledání bylo příčinou mužova náhlého úmrtí celkové vyčerpání organismu.

Státní zástupce má ale jiný názor. „Služební zákrok proti poškozenému trval více než 40 minut. Mimo eskortujících do něj bylo zapojeno dalších 11 policistů, z nichž devět aktivně použilo donucovací prostředky proti poškozenému v době po jeho vytažení ze služebního vozidla, kdy volba donucovacích prostředků a taktika jejich použití neodpovídala zákonu o policii a nebyla rovněž dodržena zásada přiměřenosti,” tvrdí.

Velitel eskorty jen přihlížel



Veliteli Tichému klade žalobce za vinu to, že jednání zakročujících policistů pouze přihlížel a nevydal jim žádný rozkaz, který by směřoval k dokončení převozu muže do cely. „Obviněný přitom věděl, že při takto vedeném, delší dobu trvajícím zákroku většího počtu policistů vůči jedné osobě může použitím donucovacích prostředků dojít k ublížení na zdraví, vážné újmě na zdraví nebo i ke smrti této osoby,” konstatuje obžaloba.

Z policistů, kteří zadrženého pacifikovali, byl obviněn jen Oubrecht, a to konkrétně za to, že muže na zemi zaklekl a opakovaně ho udeřil obuškem do trupu, ačkoliv to nebylo potřeba.

Při poskytnutí včasné lékařské pomoci nemusely způsobená poranění vést ke smrti znění obžaloby

Lékař, který na místo později dorazil, už pouze konstatoval smrt zadrženého. „Způsobená poranění, tj. oděrky, pohmožděniny a krevní výrony, ani poranění vnitřních orgánů by při poskytnutí včasné lékařské pomoci nemusely vést ke smrti,” dodala obžaloba.

Za ublížení na zdraví s následkem smrti a za zneužití pravomoci hrozí Tichému až desetileté vězení, Oubrechtovi může soud za zneužití pravomoci uložit maximálně pět let. Soudce pražského městského soudu Tomáš Kubovec se případem začne zabývat 29. března.