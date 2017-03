Na Vsetínsku a Zlínsku vyjížděli hasiči odstraňovat stromy celkem sedmnáctkrát, z toho na Vsetínsku desetkrát. Na pomoc kvůli uvolněným plechům na střeše či přístřeškům vyjížděli čtyřikrát, uvedl mluvčí hasičů Zlínského kraje Pavel Řezníček.

Doporučené články

Po čtyřech výjezdech měli hasiči na Přerovsku a Olomoucku, tři na Jesenicku a jeden na Prostějovsku. „Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku zasahovali u plechu, který se uvolnil na střeše rodinného domu, a ve Vidnavě na Jesenicku u nehody osobního automobilu, který narazil do spadlého stromu,” uvedl mluvčí Jan Ondruch.

Vítr lámal větve a stromy a trhal plechy také v Moravskoslezském kraji. „Kvůli silnému větru, který polámal větve a potrhal plechy, vyjížděli hasiči v sobotu šestnáctkrát, kvůli požárům porostů a suchých trav pak osmnáctkrát,“ informoval Právo mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Holub.

Zvýšený počet požárů porostu



Teplé počasí přineslo i zvýšený počet požárů lesních a travních porostů. Nejvíce práce měly jednotky na Zlínsku a Uherskohradišťsku, celkem bylo těchto zásahů ve Zlínském kraji od sobotního rána třináct. V Oloumouckém kraji jich zaznamenali pět.

„Velmi neobvyklou příčinou vzniku požáru byly v Hřivínově Újezdě na Zlínsku dráty elektrického vedení, které se vlivem velmi silného větru rozhoupaly a zkratovaly, a jiskry pak opakovaně zapalovaly suchý porost,“ poznamenal zlínský mluvčí Řezníček.

Moravskoslezští hasiči likvidují požár porostu v Bludovicích.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Lidé se také pustili do vypalování suchých trav a porostů, což vedlo k požárům. „Pálení biologického odpadu má svá pravidla. Zejména je potřeba zvolit místo, odkud nehrozí přenesení požáru na okolní porosty či objekty,“ varoval mluvčí Holub s tím, že pokud navíc fouká silný vítr jako v sobotu, který oheň rychle rozšíří, a proto by lidé neměli listí či trávu zapalovat vůbec a měli by počkat na příznivé počasí.