K tragédii došlo v polovině října 2014 v jedné z obcí na Vyškovsku.

„Obžalovaný zatlačil druha své matky do domu, několikrát s ním hodil o zem a chtěl vědět, kde má peníze, s kterými se chlubil v hospodě. Napadený mu to ale neřekl, proto se obžalovaný po chvíli vrátil s další osobou. Přinesl si s sebou i lano, udělal na něm smyčku a napadenému ji utáhl kolem krku. Pak s další osobou kopali a bili oběť do celého těla,“ popsal útok předseda senátu Tomáš Kurfiřt.

Když byl Patrik Ryšánek s mlácením své oběti hotov, tak spolu se svým otcem Miloslavem, který také do domu přišel, zbitého nejprve vystrkali ven a pak jej odnesli zpět dovnitř, kde jej nechali jeho osudu. Otec si neodpustil ještě do bezvládného muže bouchnout pěstí. Zmlácený muž zemřel na tukovou embolii.

Uvědomoval si, že může způsobit smrt



Podle verdiktu si byl mladý muž vědom, že svým útokem, při kterém napadeného mimo jiné mlátil do hlavy a zlomil mu několik žeber, může způsobit smrt.

Krajský soud v Brně se případem zabýval už podruhé. Loni dostal syn trest 10,5 roku a otec roční podmínku, přičemž soud tehdy konstatoval, že otec byl u bití přítomen. Vrchní soud ale rozsudek zrušil a nařídil nové projednání.

Olomoučtí soudci se případem budou zabývat opět, odsouzení se totiž proti verdiktu na místě odvolali.