V prvním případě chtěla policejní hlídka řidiče zkontrolovat při bezpečnostní akci, ale ten nezastavil a začal ujíždět, přičemž se nevyhnul nehodě. „Při riskantní jízdě 30letý řidič nepřizpůsobil rychlost a v zatáčce vyjel na chodník,“ řekla mluvčí karlovarské krajské policie Zuzana Týřová.

Posléze šofér přejel po trávě a naboural do lampy. To jej však nezastavilo. „Na místě dopravní nehody nezastavil a v jízdě pokračoval dále do prostoru staveniště kruhového objezdu, kde byl donucen zastavit před betonovou zábranou,“ pokračovala mluvčí.

„Poté řidič z vozidla vystoupil a pokusil se o útěk, tomu ale policisté zabránili. Během jízdy ohrozil minimálně pět chodců,“ dodala Týřová s tím, že řidič má zakázáno řídit do roku 2019.

Navíc byl pod vlivem amfetaminu, zřejmě pervitinu, a marihuany. „Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Týřová.

Boural před služebnou



Druhý případ se stal před půlnocí. Tentokrát nebyl řidič mercedesu zfetovaný, ale opilý, stejně jako spolujezdec. S vozidlem jeli po ulici Vítězná směrem k Mattoniho nábřeží.

„Při vyjíždění z kruhového objezdu řidič nepřizpůsobil rychlost vozidla, naopak nejspíš sešlápl plyn a vozidlo se dostalo do smyku,“ popsala Týřová.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Narazil do lampy a převrátil se. Zdroj: Policie ČR

Následně narazil do lampy a auto se převrátilo na střechu. I když se říká, že pod lampou je největší tma, v tomto případě to neplatilo, neboť nabouraná lampa stojí přímo před obvodním oddělením karlovarské policie.

„Policisté s oběma muži provedli dechovou zkoušku, při které 23letý cizinec nadýchal 1,62 promile a druhý, 21letý nadýchal 1,23 promile alkoholu,“ prozradila mluvčí policie.

„Který nakonec z cizinců řídil je předmětem dalšího šetření, neboť oba shodně tvrdili, že vozidlo řídili. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 310 tisíc korun,“ uzavřela Týřová.