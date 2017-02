Andres s Foubíkem podle obžaloby zavraždili v říjnu 2012 Slováka Jána Z. v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Muže odvezli autem hluboko do lesů, kde už měli připravenou vykopanou jámu.

Namířili na něj pistole a Andres mu řekl: „Hele, naštvals špatný lidi. Nedá se nic dělat, tady to končí.” Načež ho škrtil tkaničkou od svých bot, dokud muž neupadl do bezvědomí. Poté ho hodil do jámy a Foubík ho střelil brokovnicí do hlavy. Muž na místě zemřel. Tělo vyfotili jako důkaz pro Brůčka, polili jej chemikálií a z místa odjeli.

Likvidaci nepohodlného společníka si měl objednat Buchel. Najal si na to Petra Brůčka a ten zase za částku čtyřicet až padesát tisíc Andrese. Ten následně přibral posledního z obžalovaných, Michala Foubíka. Oběť údajně patřila k významným postavám slovenské drogové scény, měla ale o značné množství drog přijít.

Zatímco Andres s Foubíkem se už u krajského soudu víceméně přiznali, Brůček s Buchelem objednávku vraždy odmítali. Hájili se tím, že chtěli oběť uklidit někam do ciziny, ideálně do Thajska.

Foubík a Andres byli potrestáni i za následné přepadení benzínové pumpy, ze kterého si odnesli 12 tisíc korun.

Jeden chtěl mírnější věznici, druhý zrušit trest



Andres žádal ve svém odvolání snížení svého dvacetiletého trestu, mimo jiné kvůli tomu, že se doznal, pomohl usvědčit další, nadále spolupracuje s policií a omluvil se obsluze přepadené benzinky. Bratrovi zavražděného se prý chtěl omluvit, ale nejde to. „Není to o tom, že by se nechtěl omluvit, ale není jak,“ uvedl Andresův advokát.

Foubík se zase snažil dosáhnout na zařazení do mírnější věznice kvůli určité míře pravděpodobnosti na úspěšnou resocializaci a kvůli svému dítěti, aby ho mohl častěji vídat.

Buchel i Brůček se odvolali proti výroku soudu o jejich vině i trestu. Soud podle nich vycházel téměř výhradně z Andresovy výpovědi, kterou považují za nevěrohodnou, stejně jako osobu Jakuba Andrese. Oba zpochybňují i údajně „zkreslenou nebo záměrně vynechanou“ protokolaci výpovědí obžalovaných i svědků. Brůček prý o úmyslu Jána Z. zavraždit vůbec nevěděl.

Andres je v současnosti je obžalován z další trestné činnosti. Jako jeden z bílých koní čelí obžalobě z podvodu v kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva. [celá zpráva]