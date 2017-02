Policie při pátrání v okolí výbuchu v Poličce nalezla kus munice

Policisté při sobotním pátrání v okolí vybuchlé továrny v Poličce na Scvtavsku nalezli jeden kus munice. Pátrání bude pokračovat do setmění. Zákaz vstupu do okruhu 1300 metrů kolem centra výbuchu stále trvá. Uvedla to mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová.