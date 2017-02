Bezdomovec, který se na ulici ocitl před lety po rozvodu manželství, se podle obžaloby v noci na 19. července v prostoru zvaném Jezerní vrch za Koreou ve svém stanu pohádal se sousedem z vedlejšího příbytku. Poškozený měl Kefurta obtěžovat a vyhrožovat mu. Když za ním byl potřetí ve stanu, měl ho napadnout. Kefurt vzal při rvačce nůž a několikrát bodl. Muž odešel, po bodné ráně ale ztratil mnoho krve a nedaleko stanu zemřel.

Obžalovaný před senátem Krajského soudu v Ústí nad Labem

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Kefurt se u soudu bránil tím, že šlo o sebeobranu a bodal v afektu a potmě. Podle svých slov opilého známého varoval, že se bude bránit. „Svítil mi baterkou do obličeje, sprostě mi nadával, sápal se po mně a plival mi do tváře,“ popsal již dříve Kefurt své napadení. Řada svědků vypověděla, že poškozený býval často agresivní, hlavně pod vlivem alkoholu. Na Kefurta útočil častěji, předloni ho bodl nožem do stehna. Tehdy ztratil dva litry krve a skončil v nemocnici.

Kefurt své výpovědi v průběhu času různě měnil. Nejprve říkal, že s nožem na něj šel poškozený a on obrátil jeho nůž proti němu. Pak také tvrdil, že zakopl, když k němu šel do stanu, a na nůž se napíchl. Pro soud bylo ale důležité, že také uvedl, že mířil na krk, a ne do vesty poškozeného, kterou by prý nemusel propíchnout. „Moc dobře věděl, kam vražedný útok mířil,“ uvedla předsedkyně senátu Kamila Elsnicová.

Soud mimořádně Kefurtovi trest snížil, hrozilo mu 10 až 18 let vězení. Kefurt totiž nebyl nikdy agresivní, agresorem byl podle soudu v tomto případě poškozený muž. „Svědci si mysleli, že to bude spíše naopak, že někomu něco způsobí poškozený,“ uzavřela soudkyně.

Obžalovaný, který byl v minulosti třikrát stíhán za majetkové trestné činy, má podle soudních znalců mírně podprůměrný intelekt. Netrpí psychickou chorobou, nicméně kvůli alkoholismu má narušenou osobnost. Proto mu prý nelze všechno věřit. Navíc čin spáchal v podmínce.